Paralimpikte bir madalya daha
2016 Rio Paralimpik Oyunları masa tenisi erkekler takım (Class 4-5) kategorisinin üçüncülük mücadelesinde Çin'i 2-1 mağlup eden Türkiye, bronz madalya kazandı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Riocentro'da oynanan mücadelede, bronz madalyaya ulaşmak amacıyla Türkiye'yi temsil eden Ali Öztürk-Abdullah Öztürk ile Çinli Xingyuan Guo-Ningning Cao arasında 3 maç yapıldı.
Çiftlerde oynanan mücadelenin ilk setini 13-11 alan Çin karşısında çabuk toparlanan Türkiye, diğer setleri 11-6,11-8 ve 11-7 önde kapatarak rakibini 3-1 mağlup etti ve ilk maçı aldı.
Bireyselde Çinli Guo ile Ali Öztürk arasında 5 set süren mücadeleden 3-2 (4-11,11-9, 11-7, 7-11, 11-7) galip ayrılan Guo, ülkesi adına ikinci maçı alarak skoru 1-1'e getirdi.
Çinli Cao ile Abdullah Öztürk arasındaki üçüncü karşılaşma da çekişmeli geçti. Milli oyuncu, müsabakanın setlerini 5-11, 11-3, 12-10, 6-11 ve 11-7 alarak rakibini 3-2 yendi.
Üç maç sonunda Çin'i 2-1 mağlup eden Türkiye, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, bu başarısıyla Paralimpik Oyunları'ndaki 5'inci bronz madalyasını elde etti. Ay-yıldızlıların, oyunlarda 2 altın ve 1 gümüş madalyası da bulunuyor.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:38
- PFDK’dan ağır ceza geldi
Toplam 2
Yorum
GALATASARAYLI TFF borozanlığımızı yapsa süper kupada ev sahibi olmadığımız bi mücadelede üç beş adamın yaptığıyla stadımız kapatılırmıydı,akıl,fikir...
- VİKİNG
Toplam 39
Yorum
slahaddin dunku kaleciyi super schrteli verilen paradan cok ucuza gelirdi
- ''Tapularını alacağım''
Toplam 14
Yorum
futbolcu taliscayı adamlar bırakmaz 25 ten aşağı,iyi oynamaya devam ederse devlere 50 ye satarlar çünkü,gerçekçi olalım beyler boru değil talisca
Paralimpikte bir madalya daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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