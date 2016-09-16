İrem Korkmaz'dan gümüş madalya

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Malaga kentinde bugün başlayan şampiyonada ilk turda Alman Patrycia Szekely'yi wazari ile, ikinci maçında Macar Alexandra Maroti'yi ceza ile yenen İrem, çeyrek finalde son şampiyon, bir numaralı seri başı Fransız Astride Gneto ile karşılaştı. Gneto'yu da ceza ile mağlup eden milli sporcu, yarı finalde Gürcü rakibi Mariam Janashvili karşısında yuko ile geriye düştü. İrem, bitime 21 saniye kala rakibini ippon'ladı ve finale adını yazdırdı.



İrem finalde Sırp Nadezda Petrovic ile karşılaştı. Başa baş geçen maçı tek yuko ile kaybeden İrem, Avrupa ikincisi oldu.

2015 Avrupa Şampiyonası'nda ümitler yaş kategorisinde dünya üçüncüsü olan ve Avrupa Gençlik Olimpiyatı'nda bronz madalya kazanan İrem, bu yıl gençlerde Balkan ve Gymnasiade şampiyonluğuna ulaşmıştı.



Malaga'da 48 kiloda bronz madalya maçına çıkan Gül Kader Şentürk ise Alman rakibine altın puanda ceza ile yenildi ve beşinci sırayı aldı.