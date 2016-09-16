3. maçında rakip Büyük Britanya
2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, yarı finalde ABD'ye 74-54 yenildi. Milliler, bronz madalya maçına çıkacak.
İkinci yarıda Türkiye karşısında aradaki farkı açan ABD, üçüncü periyodunu 54-36'lık skor üstünlüğüyle geçtiği maçtan 74-54 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Türkiye, üçüncülük mücadelesinde Büyük Britanya'nın rakibi oldu. ABD ise finalde İspanya ile karşılaşacak.
Türkiye ile Büyük Britanya arasındaki bronz madalya maçı, yarın TSİ 17.45'te oynanacak.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:06
- VİKİNG
Toplam 32
Yorum
kızgın özgür ne alaka kardeşim herkezin oyunu başka oyun tarzı başka çok saçmalıyorsunuz kendinize gelin
- Kartal rotayı lige çevirdi
Toplam 3
Yorum
EAGLE Hakkaten iyi atmışsın Ali kardeşim. Aboubakar da senin gibi atar mı? bekleyip göreceğiz.:))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 42
Yorum
kader bazi seyler kaderdir onemli olan elinizden geleni samimi bir sekilde ortaya koymaktir gurupda alinan sonuclara bakarsak kaybedilmis birsey yok man u nun feyanorda yenilmesini kim kabul edebilir fenerbahce zoryayi en az 3-0 yenmeliydi ancak olmayinca olmuyor her olumsuzlugu dunyanin sonu gibi bakilmamali her serde bir hayir vardi sonuc olarak bu gurupdan cikacaksak sorun degil bu mac berabere olsun zor olsun
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