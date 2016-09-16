3. maçında rakip Büyük Britanya

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Rio Olimpik Arena'da yapılan yarı final karşılaşmasında, ABD karşısında ilk periyotta başa baş bir performans sergileyerek 20-19 geride tamamlayan milli takım, ikinci çeyrekte skor bulmakta zorlandı ve devre arasına 37-27 geride gitti.

İkinci yarıda Türkiye karşısında aradaki farkı açan ABD, üçüncü periyodunu 54-36'lık skor üstünlüğüyle geçtiği maçtan 74-54 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, üçüncülük mücadelesinde Büyük Britanya'nın rakibi oldu. ABD ise finalde İspanya ile karşılaşacak.

Türkiye ile Büyük Britanya arasındaki bronz madalya maçı, yarın TSİ 17.45'te oynanacak.