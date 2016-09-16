 3. maçında rakip Büyük Britanya – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    3. maçında rakip Büyük Britanya

    3. maçında rakip Büyük Britanya

    2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, yarı finalde ABD'ye 74-54 yenildi. Milliler, bronz madalya maçına çıkacak.

    Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Rio Olimpik Arena'da yapılan yarı final karşılaşmasında, ABD karşısında ilk periyotta başa baş bir performans sergileyerek 20-19 geride tamamlayan milli takım, ikinci çeyrekte skor bulmakta zorlandı ve devre arasına 37-27 geride gitti.

    İkinci yarıda karşısında aradaki farkı açan ABD, üçüncü periyodunu 54-36'lık skor üstünlüğüyle geçtiği maçtan 74-54 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Türkiye, üçüncülük mücadelesinde Büyük Britanya'nın rakibi oldu. ABD ise finalde İspanya ile karşılaşacak.

    Türkiye ile Büyük Britanya arasındaki bronz madalya maçı, yarın TSİ 17.45'te oynanacak.

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:06
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