Potada dev eşleşme
Rio'da erkekler basketbolda yarı finalistler belli oldu.
NBA yıldızlarıyla dolu kadrosuyla mücadele eden ABD, Arjantin'i 105-78 mağlup ederek favori olduğu Brezilya'da sürpriz yapmadı. Diğer maçlarda İspanya, Fransa'yı 92-67, Avustralya, Litvanya'yı 90-64, Sırbistan da Hırvatistan'ı 86-83 yendi. ABD-İspanya, Avustralya Sırbistan final için oynayacaklar.
- 19 Ağustos 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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