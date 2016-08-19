 Potada dev eşleşme – Fotomaç – 19 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Potada dev eşleşme

    Potada dev eşleşme

    Rio'da erkekler basketbolda yarı finalistler belli oldu.

    yıldızlarıyla dolu kadrosuyla mücadele eden ABD, Arjantin'i 105-78 mağlup ederek favori olduğu Brezilya'da sürpriz yapmadı. Diğer maçlarda İspanya, Fransa'yı 92-67, Avustralya, Litvanya'yı 90-64, Sırbistan da Hırvatistan'ı 86-83 yendi. ABD-İspanya, Avustralya Sırbistan final için oynayacaklar.
    1. 19 Ağustos 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:15
    Etiketler:
    NBA
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