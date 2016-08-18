Efsaneler bıraktı

Arjantin, çeyrek finalde ABD'ye kaybedip elenirken, San Antonio Spurs'ün tecrübeli yıldızı Manu Ginobili de milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. Tüm dünyada önemli bir hayran kitlesine sahip olan ve ülkesinin yetiştirdiği en iyi basketbolcu kabul edilen 39 yaşındaki oyuncu, maçın ardından duygularını aktardı: "Milli takımda oynadığım ilk maçın üzerinden tam yirmi yıl geçti. Çok gururlu ve aynı zamanda mutluyum. Çünkü bu oyunu 39 yaşında oynama şansına sahip olmak, çok sık görülen bir durum değil. Benim yaşımdaki sporcuların kaç tanesi basketbolcu? Sağlıklı kalabildiğim, aynı oyuncularla çok uzun zaman beraber oynayabildiğim ve takımımla başarılı olduğum için inanılmaz derecede şanslıyım. Harika bir maceraydı, çok gururluyum."

Manu Ginobili'nin San Antonio Spurs'ten takım arkadaşı Tony Parker da Fransa'nın İspanya'ya boyun eğdiği maçın ardından 16 yıllık milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten 34 yaşındaki Fransız yıldız, "Geçtiğimiz 16 yıl harikaydı ve bir saniyesinden bile pişmanlık duymadım. Bugün kaybettiğimiz için elbette hayal kırıklığına uğradık, daha iyi bir yerde bitirebileceğimizi düşünüyorduk ama İspanya bugün inanılmazdı." şeklinde konuştu.

Kötü bitmesine rağmen milli takım serüveninin saygıyı hak ettiğini düşünen Parker, "16 yıldır başardığımız şeylerin, son 8-9 yılda Koç Collet ile yaptıklarımızın bir kenara atılmaması gerek. Milli takımda başardıklarımızla gurur duyuyorum. Fransız basketbol tarihinin en iyi yıllarıydı. Tarihte ilk kez üst üste iki Olimpiyata katıldık, son beş yılın her birinde bir madalya kazandık. 2005 yılına gelmeden önce Fransa basketbolda son madalyasını 50 yıl önce kazanmıştı. Fransa'yı, basketbol haritasına bizim koyduğumuzu söyleyebilirim." sözleriyle ülke basketbolu için yaptıklarından ne kadar tatmin olduğunu dile getirdi.