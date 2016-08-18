Çeyrek final maçlarında neler yaşandı?

Avustralya ezdi geçti

Çeyrek finalde ilk sahaya çıkan ekipler Avustralya ve Litvanya'ydı. Avustralya, Olimpiyatlara üç galibiyetle başlayıp sonradan serbest düşüşe geçen Litvanya'ya büyük üstünlük kurdu ve 90-64 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Avustralya'nın maç boyunca kaydettiği 33 basketin tam 30 tanesi asist üzerinden geldi. Kazanan ekipte Patty Mills 24, Aron Baynes 16, Matthew Dellavedova da 15 sayı üretti. Litvanya cephesinde ise Mantas Kalnietis 12 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Litvanya'nın NBA yıldızı Jonas Valanciunas sadece 5 sayı atabildi.

İspanya'dan farklı tarife

Grup maçlarında zorlanan ve çeyrek final vizesini son maçta alabilen İspanya, tıpkı onlar gibi sorunlar yaşayan Fransa'yla karşı karşıya geldi. Takım performansıyla rakibini tam anlamıyla domine eden İspanya, maçı 92-67 kazanarak yarı finale yükseldi. İspanya kadrosunda bulunan 12 oyuncunun tamamı skora katkı yaparken, Chicago Bulls'lu yıldız Nikola Mirotic attığı 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Milli takımıyla son maçına çıkan Fransız yıldız Tony Parker da 14 sayıyla Olimpiyatlara veda etti.

ABD bildiğiniz gibi

Gruptaki iddialı rakipleriyle oynadığı maçları düşük farklarla kazandığı için ülke basınında eleştirilen Amerika Birleşik Devletleri'nin rakibi Arjantin'di. Facundo Campazzo önderliğinde maça muhteşem başlayan Arjantin henüz ilk çeyrekte 10 sayılık bir farkla öne geçmiş olsa da ABD'nin yaptığı 40-8'lik seri sonunda maç koptu. ABD'de kenardan gelip topa baskıyı arttıran Paul George, Jimmy Butler'a Kevin Durant ve DeMarcus Cousins'ın skor liderliği eklenince Arjantin güçlü rakibine fazla direnemedi . ABD 105-78 kazanarak yoluna devam etti. Sahada 28 dakika kalmasına rağmen tam 27 sayı, 7 ribaund, 6 asist üreten Kevin Durant maçın tartışmasız yıldızıydı.

Altın jenerasyonun son maçı

Arjantin, 2004 Atina Olimpiyatları'nda yarı finalde ABD'yi eleyip sonunda da altın madalyaya ulaşmayı başarmış, o takımın çekirdeğini oluşturan oyuncular da "Altın Jenerasyon" lakabını almıştı. O takımdan kalan isimler Manu Ginobili, Luis Scola, Carlos Delfino ve Andres Nocioni'nin son maçları olma ihtimali yüksek. Arjantin tarihinin en büyük basketbolcusu Manu Ginobili ile Real Madrid'li Andres Nocioni kesin olarak milli takıma veda ederken, Scola ve Delfino'nun durumu belirsiz.

Düşman kardeşlerden kazanan Sırbistan

Günün son çeyrek final karşılaşması, aralarında büyük tarihi rekabet olan Hırvatistan ile Sırbistan arasındaydı. İlk çeyreği çok dengede giden mücadelenin devamı karşılıklı seriler halinde geçti. İkinci çeyrekte kurduğu üstünlükle soyunma odasına 38-32 önde giden Hırvatlar, üçüncü çeyrekte 'pamuk şeker gibi' dağıldı. 34-14'lük Sırbistan üstünlüğüyle biten üçüncü periyodun ardından son çeyreğe 12 sayılık farkla Sırplar önde girdi. Son çeyrekte oyun üstünlüğü bir kez daha el değiştirecekti. Hırvatlar geri dönüşü başlatıp Sırbistan'ı maçın sonunda sıkıştırmayı başarsa da nefesleri yetmedi ve 86-83 ile yarı finale yükselen taraf Sırbistan oldu. Maçın en skorer ismi Hırvatistan'da 26 sayı kaydeden- eski Fenerbahçeli- Bojan Bogdanovic olurken, Sırpların en skoreri de 18 sayıyla -mevcut Fenerbahçeli- Bogdan Bogdanovic'ti.

Yarı Final Eşleşmeleri

Avustralya - Sırbistan

ABD - İspanya

Maçlar ne zaman?

Yarı final heyecanı yarın (19 Ağustos Cuma günü) oynanacak maçlarla başlayacak.

ABD-İspanya maçı Türkiye saati ile 21.30'da, Avustralya-Sırbistan maçı 01.00'de başlayacak.