Milliler İspanya'yla karşılaşacak
2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda İspanya, Kanada’yı 73-60 yenerek B Grubu’nu ikinci sırada tamamladı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'mızın çeyrek finaldeki rakibi oldu.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Youth Arena'da oynanan B Grubu'nun son maçında İspanya ile Kanada karşılaştı. Müsabaka, 73-60'lık skorla İspanya'nın galibiyetiyle sona erdi.
Karşılıklı sayılarla başlayan ilk çeyrek 17-16 İspanya'nın üstünlüğüyle sona erdi. Marta Xargay'ın İspanya adına bulduğu 3 sayılık isabetle başlayan ikinci çeyrekte bitime 5.18 kala fark 6 sayıya (26-20) kadar çıktı ve soyunma odasına İspanya 33-29 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere kadar çıkaran İspanya karşısında Kanada son 3 dakikada toparlanarak farkı azalttı ve son periyoda 49-47 İspanya üstünlüğüyle girildi. Son çeyrekte oyunun hakimiyetini eline alan İspanya farkı giderek açtı ve mücadeleyi 73-60 kazandı.
Grup mücadelelerinin tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Türkiye - İspanya
Amerika - Japonya
Avustralya - Sırbistan
Kanada - Fransa
Tüm çeyrek final müsabakaları 16 Ağustos Salı günü oynanacak.
A Milli Kadın Takımımızın üçüncü sırada tamamladığı A Grubu'nda Avustralya birinci, Fransa ikinci, Japonya ise dördüncü olarak çeyrek finale yükseldi. Amerika'nın lider olarak tamamladığı B Grubu'nda ise İspanya ikinci, Kanada üçüncü ve Sırbistan dördüncü oldu.
Karşılıklı sayılarla başlayan ilk çeyrek 17-16 İspanya'nın üstünlüğüyle sona erdi. Marta Xargay'ın İspanya adına bulduğu 3 sayılık isabetle başlayan ikinci çeyrekte bitime 5.18 kala fark 6 sayıya (26-20) kadar çıktı ve soyunma odasına İspanya 33-29 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere kadar çıkaran İspanya karşısında Kanada son 3 dakikada toparlanarak farkı azalttı ve son periyoda 49-47 İspanya üstünlüğüyle girildi. Son çeyrekte oyunun hakimiyetini eline alan İspanya farkı giderek açtı ve mücadeleyi 73-60 kazandı.
Grup mücadelelerinin tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Türkiye - İspanya
Amerika - Japonya
Avustralya - Sırbistan
Kanada - Fransa
Tüm çeyrek final müsabakaları 16 Ağustos Salı günü oynanacak.
A Milli Kadın Takımımızın üçüncü sırada tamamladığı A Grubu'nda Avustralya birinci, Fransa ikinci, Japonya ise dördüncü olarak çeyrek finale yükseldi. Amerika'nın lider olarak tamamladığı B Grubu'nda ise İspanya ikinci, Kanada üçüncü ve Sırbistan dördüncü oldu.
- 15 Ağustos 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
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Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
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Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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