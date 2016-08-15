 Milliler İspanya'yla karşılaşacak – Fotomaç – 15 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Milliler İspanya'yla karşılaşacak

    Milliler İspanya'yla karşılaşacak

    2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda İspanya, Kanada’yı 73-60 yenerek B Grubu’nu ikinci sırada tamamladı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'mızın çeyrek finaldeki rakibi oldu.

    Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Youth Arena'da oynanan B Grubu'nun son maçında İspanya ile Kanada karşılaştı. Müsabaka, 73-60'lık skorla İspanya'nın galibiyetiyle sona erdi.

    Karşılıklı sayılarla başlayan ilk çeyrek 17-16 İspanya'nın üstünlüğüyle sona erdi. Marta Xargay'ın İspanya adına bulduğu 3 sayılık isabetle başlayan ikinci çeyrekte bitime 5.18 kala fark 6 sayıya (26-20) kadar çıktı ve soyunma odasına İspanya 33-29 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere kadar çıkaran İspanya karşısında Kanada son 3 dakikada toparlanarak farkı azalttı ve son periyoda 49-47 İspanya üstünlüğüyle girildi. Son çeyrekte oyunun hakimiyetini eline alan İspanya farkı giderek açtı ve mücadeleyi 73-60 kazandı.

    Grup mücadelelerinin tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

    - İspanya
    Amerika - Japonya
    Avustralya - Sırbistan
    Kanada - Fransa

    Tüm çeyrek final müsabakaları 16 Ağustos Salı günü oynanacak.

    A Milli Kadın Takımımızın üçüncü sırada tamamladığı A Grubu'nda Avustralya birinci, Fransa ikinci, Japonya ise dördüncü olarak çeyrek finale yükseldi. Amerika'nın lider olarak tamamladığı B Grubu'nda ise İspanya ikinci, Kanada üçüncü ve Sırbistan dördüncü oldu.
    1. 15 Ağustos 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:22
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