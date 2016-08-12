Potanın Perileri, Brezilya karşısında

Rio Olimpiyatları’nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu’nun 5. maçında yarın TSİ 21.30’da ev sahibi Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda A Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubun ilk maçında Fransa'ya 55-39, Avusturalya'ya da 61-56'lık skorlarla mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı. Ardından oynadığı son iki karşılaşmada 'biz de varız' diyen milliler, Japonya'yı 76-62, Belarus'u da 74-71'lik skorlarla mağlup etti.



Brezilya'nın galibiyeti yok

Ay-yıldızlılar, grubun 5. ve son maçında yarın TSİ 21.30'da ev sahibi Brezilya ile karşılaşacak. Milliler, A Grubu'nda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 4. sırada bulunurken, Brezilya ise 4 maçta da rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.



Geride kalan 4 maçta millilerde Lara Sanders 21.7 sayı ortalaması ile takımı sırtlıyor.