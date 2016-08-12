 Potanın Perileri, Brezilya karşısında – Fotomaç – 12 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Potanın Perileri, Brezilya karşısında

    Potanın Perileri, Brezilya karşısında

    Rio Olimpiyatları’nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu’nun 5. maçında yarın TSİ 21.30’da ev sahibi Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

    Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda A Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubun ilk maçında Fransa'ya 55-39, Avusturalya'ya da 61-56'lık skorlarla mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı. Ardından oynadığı son iki karşılaşmada 'biz de varız' diyen milliler, Japonya'yı 76-62, Belarus'u da 74-71'lik skorlarla mağlup etti.

    Brezilya'nın galibiyeti yok
    Ay-yıldızlılar, grubun 5. ve son maçında yarın TSİ 21.30'da ev sahibi Brezilya ile karşılaşacak. Milliler, A Grubu'nda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 4. sırada bulunurken, Brezilya ise 4 maçta da rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.

    Geride kalan 4 maçta millilerde Lara Sanders 21.7 sayı ortalaması ile takımı sırtlıyor.
    1. 12 Ağustos 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 13:06
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