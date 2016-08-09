ABD ikinci maçını da rahat kazandı

Carioca Arena'daki karşılaşmanın ilk periyodunda iki takım da birbirine üstünlük kurmadı ve 18-18 eşitlikle geçildi. İkinci periyottan itibaren oyuna ağırlığını koyan ABD, devre arasına 48-26 önde girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğini 75-51 önde geçen yıldızlar topluluğu ABD, mücadeleden 44 sayı farkla, 113-69 önde ayrıldı.

ABD'de Paul George 20, Jimmy Butler 17, Kevin Durant 16 sayıyla takımının galibiyetine katkı sağladı.

ABD, ilk maçında ise Çin'i 119-62'lik skorla geçmişti.