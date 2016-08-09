 ABD ikinci maçını da rahat kazandı – Fotomaç – 09 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    ABD ikinci maçını da rahat kazandı

    ABD ikinci maçını da rahat kazandı

    Amerikan Basketbol Ligi () oyuncularından kurulu ABD Erkek Basketbol Takımı, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları A Grubu'ndaki ikinci maçında bu kez Venezuela'yı açık farkla mağlup etti.

    Carioca Arena'daki karşılaşmanın ilk periyodunda iki takım da birbirine üstünlük kurmadı ve 18-18 eşitlikle geçildi. İkinci periyottan itibaren oyuna ağırlığını koyan ABD, devre arasına 48-26 önde girdi.

    Müsabakanın üçüncü çeyreğini 75-51 önde geçen yıldızlar topluluğu ABD, mücadeleden 44 sayı farkla, 113-69 önde ayrıldı.

    ABD'de Paul George 20, Jimmy Butler 17, Kevin Durant 16 sayıyla takımının galibiyetine katkı sağladı.

    ABD, ilk maçında ise Çin'i 119-62'lik skorla geçmişti.

    1. 09 Ağustos 2016, Salı
    2. Güncelleme: 07:45
    Etiketler:
    NBA
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