ABD ikinci maçını da rahat kazandı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncularından kurulu ABD Erkek Basketbol Takımı, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları A Grubu'ndaki ikinci maçında bu kez Venezuela'yı açık farkla mağlup etti.
Müsabakanın üçüncü çeyreğini 75-51 önde geçen yıldızlar topluluğu ABD, mücadeleden 44 sayı farkla, 113-69 önde ayrıldı.
ABD'de Paul George 20, Jimmy Butler 17, Kevin Durant 16 sayıyla takımının galibiyetine katkı sağladı.
ABD, ilk maçında ise Çin'i 119-62'lik skorla geçmişti.
- 09 Ağustos 2016, Salı
- Güncelleme: 07:45
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
ABD ikinci maçını da rahat kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.