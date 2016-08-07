ABD'den Çin'e 57 sayı fark
NBA oyuncularından kurulu ABD Erkek Basketbol Takımı, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları A Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 57 sayı farkla, 119-62 yendi.
Karşılaşmanın başından itibaren üstünlüğünü rakibine hissettiren ABD, ilk periyodu 30-10 önde tamamlarken, devre sonunda da soyunma odasına 59-30 önde gitti.
Müsabakanın üçüncü çeyreğini de 91-47 önde geçen ABD, mücadeleyi 57 sayı farkla, 119-62 kazandı.
ABD'nin en etkili ismi Durant
ABD'nin, Çin karşısında en etkili oyuncusu Kevin Durant oldu.
Kaydettiği 25 sayıyla ABD'nin en skorer ismi olan Durant ayrıca, 6 asist, 4 ribaunt ve 2 top çalmayla mücadele etti.
Tüm oyuncuların skor ürettiği ABD'de DeMarcus Cousins 17, Paul George 15, Kyrie Irving de 12 sayıyla farklı galibiyete katkıda bulundu.
Çin'de ise Jianlian Yi'nin 25 sayı ve 6 ribauntluk performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.
Tribünler tamamen doldu
ABD'nin, Çin ile oynadığı karşılaşmaya basketbolseverler büyük ilgi gösterdi.
Carioca Arena'nın tribünleri tamamen dolarken, basının da karşılaşmaya ilgisi büyük oldu.
Bu arada A Grubu'nda oynanan diğer maçta Avustralya, Fransa'yı 87-66 mağlup etti.
- 07 Ağustos 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:32
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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