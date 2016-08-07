ABD'den Çin'e 57 sayı fark

Karşılaşmanın başından itibaren üstünlüğünü rakibine hissettiren ABD, ilk periyodu 30-10 önde tamamlarken, devre sonunda da soyunma odasına 59-30 önde gitti.

Müsabakanın üçüncü çeyreğini de 91-47 önde geçen ABD, mücadeleyi 57 sayı farkla, 119-62 kazandı.

ABD'nin en etkili ismi Durant

ABD'nin, Çin karşısında en etkili oyuncusu Kevin Durant oldu.

Kaydettiği 25 sayıyla ABD'nin en skorer ismi olan Durant ayrıca, 6 asist, 4 ribaunt ve 2 top çalmayla mücadele etti.

Tüm oyuncuların skor ürettiği ABD'de DeMarcus Cousins 17, Paul George 15, Kyrie Irving de 12 sayıyla farklı galibiyete katkıda bulundu.

Çin'de ise Jianlian Yi'nin 25 sayı ve 6 ribauntluk performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Tribünler tamamen doldu

ABD'nin, Çin ile oynadığı karşılaşmaya basketbolseverler büyük ilgi gösterdi.

Carioca Arena'nın tribünleri tamamen dolarken, basının da karşılaşmaya ilgisi büyük oldu.

Bu arada A Grubu'nda oynanan diğer maçta Avustralya, Fransa'yı 87-66 mağlup etti.