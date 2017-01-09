Yılın Futbolcusu Cristiano Ronaldo
2016 yılında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kulüpler Kupası kaldıran Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, FIFA tarafından 2016 yılının en iyi futbolcusu seçildi.
FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.
FIFA tarafından 2016 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan bu yana yürütülen ortaklığın geçen yıl sona ermesinin ardından hayata geçirilen "Yılın En İyileri Ödülleri", FIFA tarafından ilk kez dağıtıldı. Ödül töreninin sunuculuğunu, ABD'li aktris Eva Longoria ve Alman televizyon spikeri Marco Schreyl üstlendi.
Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu. Ronaldo, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve Atletico Madrid'den Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ı geride bıraktı.
En iyi kadın futbolcu ödülünü ise Houston Dash takımında forma giyen ABD'li Carli Lloyd aldı.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:15
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Yılın Futbolcusu Cristiano Ronaldo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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