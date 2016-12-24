 CR7’den Suriyeli çocuklara destek – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    CR7’den Suriyeli çocuklara destek

    CR7’den Suriyeli çocuklara destek
    'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo bir kez daha farkını gösterdi. Futbolun dışında daha önce de yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Portekizli oyuncu, bu kez de Suriyeli çocuklar için para bağışında bulundu. CR7'nin yaptığı para bağışı gizli tutulurken, yıldız futbolcu Twitter hesabından da Suriyeli çocuklara şu mesajı gönderdi: "Ben ünlü bir futbolcuyum ama asıl kahraman sizlersiniz. Çok acı çektiğinizi biliyoruz. Umudunuzu kaybetmeyin. Dünya sizinle, ben sizinleyim. Sizi önemsiyoruz."
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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