CR7’den Suriyeli çocuklara destek
Real Madrid'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo bir kez daha farkını gösterdi. Futbolun dışında daha önce de yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Portekizli oyuncu, bu kez de Suriyeli çocuklar için para bağışında bulundu. CR7'nin yaptığı para bağışı gizli tutulurken, yıldız futbolcu Twitter hesabından da Suriyeli çocuklara şu mesajı gönderdi: "Ben ünlü bir futbolcuyum ama asıl kahraman sizlersiniz. Çok acı çektiğinizi biliyoruz. Umudunuzu kaybetmeyin. Dünya sizinle, ben sizinleyim. Sizi önemsiyoruz."
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yasin’de
Toplam 2
Yorum
GSli1905 Golcü olmak istiyorsan her Deligin altindan cikacaksin,ve bunu Yasin cok iyi yapiyor !!!!!
- Bedavaya Taison
Toplam 12
Yorum
Fb'li Sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor hemen görüşmelere başlayıp almak lazım ayrıca devre arası şu an boşta olan Thiago Neves alınırsa iyi olur.
- Wiel geri dönüyor!
Toplam 6
Yorum
/* sezon bitti yavru..sezon bitti..irfan canlı başşşak şam-pi..helal göksel başkana.
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