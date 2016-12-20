Real Madrid'e iyi haber
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA'nın İspanyol ekibi Real Madrid'e verdiği iki dönemlik transfer yasağını bir döneme indirdi.
Bu kararın ardından Real Madrid, 2017 yaz transfer döneminde kadrosuna takviye yapabilecek.
FIFA Temyiz Kurulu, Real Madrid'e verilen iki dönemlik transfer yasağı kararını, 8 Eylül'de onaylamıştı. Real Madrid ise kararın ardından CAS'a başvurmuştu.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 15:05
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Toplam 3
Yorum
........ İKİSİDE GS DA OYNAYACAK DURUMDA VEDE KLASTA DEĞİLLER. HEMEN GÖNDERİLMELİ. SİNAN LA EMRE BELÖZOĞLU NU AYNI YAŞLARDA KIYASLA. EMRE 100 BASAR 100. ONUN İÇİN GS DA OYNAYACAK ÇAPTA BİR OYUNCU DEĞİL SİNAN GÜMÜŞ. EMRE GİBİ ÇOKTAN GS YA DAMGASINI VURMASI GEREKİRDİ. AMA NEREDE O SAÇINI BAŞINI BOYAYIP, KESTİREREK FUTBOL OYNANACAĞINI SANAN SÖZDE FUTBOLCU SİNAN GÜMÜŞ.
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Toplam 8
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kara kartal çakma snaıjder kadıköyde korkudan sesi çıkmadı,,,,,,
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Toplam 9
Yorum
10_UR Aynen katılıyorum. Takıma 2-3 milyon euro bonservisli ve idarelik bi oyuncu lazım değil. Gerekirse tüm parayı (12 milyon euro) harcayıp bir tane yaşı genç, gol yüzdesi yüksek topsuz koşuyu becerebilen aşama yapacak oyuncu almalıyız. sol bek, sağ bek maç kazandırsa ya da şampiyon yapsaydı fenerin geçen sene caner, h.ali, kadlec, g. gönül ve şener le Bjk ye fark atması lazımdı. Ama tersi oldu çünkü bi tarafta gomez bi tarafta ise emenike vardı.
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