 Dünyanın en iyisi – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Dünyanın en iyisi

    Dünyanın en iyisi

    İspanyol devi , Finali'nde 'i devirdi.

    Japonya'daki karşılaşmanın normal süresi 2-2 biterken, Madrid uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 4-2'lik zaferle ayrıldı. Son 3 yılda 2. kez bu kupayı kazanan 'in 3 golünü Ronaldo atarken, diğer sayısı da Benzema'dan geldi.



    CR7 TARİH YAZIYOR
    Real Madrid'in 'i 4-2 yendiği maçta hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, kariyerinde 503. gole ulaştı. Kariyerinde birçok rekora imza atan Portekizli oyuncu, Finali'nde de 3 gol atan ilk futbolcu unvanını aldı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:12
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