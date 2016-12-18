En büyük Real Madrid!
Real Madrid, FIFA Dünya Kulüpler Kupası final maçında Kashima Antlers'i uzatmalarda 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
İspanyol devi Real Madrid ile Japonya ekibi Kashima Antlers, FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde karşı karşıya geldi.
Japonya'nın Yokohoma kentindeki International Stadium'da oynanan maçın normal süresi 2-2 sona ererken uzatmalarda attığı iki golle Real Madrid kupanın sahibi oldu.
normal sürede Real Madrid'in gollerini 9. dakikada Benzema ve 60. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydederken Kashima Antlers'in iki golü 44. ve 52. dakikalarda Shibashaki'den geldi.
Uzatmalarda sahneye çıkan dünya yıldızı Cristianı Ronaldo 98. ve 104. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaparak eflatun beyazlıları şampiyonluğa taşıdı.
Ronaldo bu başarısının ardından Real Madrid formasıyla 40. hat-trick'ine imza attı.
Ronaldo ayrıca, 1962'de Benfica formasıyla hat-trick yapan Pele'nin ardından FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci isim oldu.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:56
- Aslan'ın soğukla sınavı
Toplam 1
Yorum
Gs Bu nasıl bir anlayıştır.Akşam futbol daha elverişsiz oynanacaksa neden gündüz oynamaya tff izin vermiyor.İlla futbolcular sakatlansın mı?
- Trabzonspor yuvasına kavuşuyor
Toplam 6
Yorum
t4532 Stad Trabzon şehrine hayırlı uğurlu olsun! Trabzonspor orta üstü ile İstanbul beyliğinin üç azılı büyüğünün arasında 'yegane' bir yerde. Ümit edilirki bu stadla 10ncu şampiyonluklarına ulaşırlar.
- Gökhan Gönül'den kendi kalesine gol...
Toplam 30
Yorum
fenerli_055 gerçek fenerli olduğunu kanıtladı bravo böyle devam bjknin süper transferi ....
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