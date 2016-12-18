En büyük Real Madrid!

İspanyol devi Real Madrid ile Japonya ekibi Kashima Antlers, FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Japonya'nın Yokohoma kentindeki International Stadium'da oynanan maçın normal süresi 2-2 sona ererken uzatmalarda attığı iki golle Real Madrid kupanın sahibi oldu.

normal sürede Real Madrid'in gollerini 9. dakikada Benzema ve 60. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydederken Kashima Antlers'in iki golü 44. ve 52. dakikalarda Shibashaki'den geldi.

Uzatmalarda sahneye çıkan dünya yıldızı Cristianı Ronaldo 98. ve 104. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaparak eflatun beyazlıları şampiyonluğa taşıdı.





Ronaldo bu başarısının ardından Real Madrid formasıyla 40. hat-trick'ine imza attı.



Ronaldo ayrıca, 1962'de Benfica formasıyla hat-trick yapan Pele'nin ardından FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci isim oldu.