Real Madrid finalde
2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Club America'yı 2-0 yenen Real Madrid, finale yükseldi.
Real Madrid, Yokohama kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan mücadelenin ilk yarısını, Karim Benzema'nın 45+2'nci dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Eflatun-beyazlılar, Cristiano Ronaldo'nun 90+3'üncü dakikada kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.
2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2014 şampiyonu Real Madrid ile turnuvada finale çıkan ilk Asya temsilcisi Kashima Antlers arasındaki maçla sahibini bulacak. Final karşılaşması, 18 Aralık Pazar günü TSİ 13.30'da oynanacak.
- Video hakem anlaşmazlığı
Ronaldo'nun topu filelerle buluşturduğu 90+3'üncü dakikada ilginç bir olay yaşandı. Golü veren hakem Enrique Caceres, video hakem sisteminden gelen uyarıyla pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti. Club Americalı futbolcuların serbest vuruşuyla yeniden başlayan oyunu gelen uyarıyla durduran Caceres, yeniden gol kararı verdi.
- Ronaldo 500 gole ulaştı
Madrid ekibinin Portekizli forvet oyuncusu Ronaldo, kariyerinde oynadığı kulüplerdeki 500. golüne imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, bu gollerden 5'ini Sporting Lizbon, 118'ini Manchester United, 377'sini ise Real Madrid formasıyla kaydetti.
Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Real Madrid de kulüp yenilmezlik serisi rekorunu 36 karşılaşmaya çıkardı.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:52
- Galatasaray'dan sakatlarla ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
........ BELLİ BELLİ HEPSİ ÇOK ÇALIŞMAKTAN SAKATLANMIŞLAR ZAVAHİRLER ÇOK ÇALIŞMAKTAN. BUNLARI TEDAVİ ETMEKTEN GS SAĞLIK KURULU DA BİTAP DÜŞMÜŞTÜR. BU GİDİŞLE ŞAMPİYONLUK GARANTİ GARANTİ. TAKIM ADETA KEMİK GİBİ İYİ ÇALIŞMAKTAN. ZATEN BUDA SONUÇLARA ÇOK İYİ YANSIMIŞ GÖRÜNMEKTEDİR.
- Fenerbahçe, Amed Sportif'le berabere kaldı
Toplam 15
Yorum
Serdar Ahahahah yenilgi agir gelmiş kadroya tekrar bir bak sallamiyorsaniz elemelerde elenir cekilirsiniz geçin bunları gecinnnnn zuhahahahah
- Fenerbahçe, Amed Sportif'le berabere kaldı
Toplam 15
Yorum
Aslan FENERBAHCE HAKEME RAGMEN KAZANADI 89dk AMED'IN PENALTISINI VERMEDI AYNI POZISYONA AMED CEZA SAHASININ DISIND FENERBAHCE LEHINE FRIKIK KOLAYCA VERDI
Real Madrid finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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