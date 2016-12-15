 90+’da Ramos! – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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HEPSİ
    15 Aralık 2016, Perşembe
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    90+’da Ramos!

    90+’da Ramos!
    Maç biter Sergio Ramos bitmez... Real Madrid'in savunmacısı kariyeri boyunca en fazla golü (14) 76-90. dakikalar arasında kaydetti. Ramos uzatmalardaki golleriyle Real'e Devler Ligi ve Süper Kupa'yı kazandırdı.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:19
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