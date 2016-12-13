FIFA Ballon d'Or 2016'nın sahibi Ronaldo

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü (Ballon d'Or), 2016'da Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo kazandı.

France Football Dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, Portekizli Cristiano Ronaldo yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nün sahibi oldu.

2008, 2013 ve 2014'ün ardından 4. kez ödüle layık görülen 31 yaşındaki Ronaldo, daha önce 5 defa bu ödülü kazanan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Messi'yi geride bıraktı.

Bu ödülü 4. kez kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Ronaldo, "Real Madrid ve milli takımdaki tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu yıl içinde Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile de 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) kupasını kazanmıştı.

France Football Dergisi'nin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 arasında seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010 yılında "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. İki kurum, 6 yıl sonra "FIFA Altın Top" ismiyle verilen dünyada yılın futbolcusu ödülünde ortaklığa geçtiğimiz eylül ayında son vermişti.