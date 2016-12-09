 Real Madrid'li futbolcunun evi soyuldu – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Real Madrid'li futbolcunun evi soyuldu

    Real Madrid'li futbolcunun evi soyuldu

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madri·d'in defans oyuncusu Raphael Varane'ın başkent Madrid'deki evi soyuldu.

    İspanya emniyetinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Fransız oyuncunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Borussia Dortmund'a karşı forma giydiği maç sırasında evine hırsız girdiği bildirildi.

    Varane'ın evinden para ve değerli eşyaların çalındığı olay hakkında emniyet birimlerince soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Real Madrid formasıyla birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan futbolcu, 193 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 15:09
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