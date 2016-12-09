Real Madrid'li futbolcunun evi soyuldu
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madri·d'in defans oyuncusu Raphael Varane'ın başkent Madrid'deki evi soyuldu.
Varane'ın evinden para ve değerli eşyaların çalındığı olay hakkında emniyet birimlerince soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Real Madrid formasıyla birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan futbolcu, 193 karşılaşmada 11 gol kaydetti.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:09
- Jan Olde Riekerink'in yardımcısı Orhan Atik'le yollar ayrıldı
Toplam 5
Yorum
taraftar takım tel tel dökülüyor hoca dalmış maçı izliyor yardımcılardan uyaran bile yok hep beraber maç izliyorlar bunlarla zaten olmaz ayrıca futbolcu efendilerde sözümüz geçsindiye rikerinki istediler şimdi bunların başına söven disiplinki bir hoca getireceksin afra tafra yapanıda kapının önüne koyacaksın bu da yönetimin işi yoksa sıra sizde
- Muharrem Usta'dan birlik çağrısı
Toplam 12
Yorum
Alper ALPAGUT EFSANE TRABZONSPOR'a, Süper Ligi'n değerli ve köklü takımlarından Adana maçında DA İNADINA İNAT başarılar diliyorum. Sevgi ve Saygılarımla..
- Advocaat'tan sürpriz çıkış!
Toplam 16
Yorum
BJK' Lİ Ben beşiktaşlıyım. 3 takımımızdan birinin bu yıl uefa kupasını mutalaka alması lazım. Artık Galatasaray' dan sonra ikinci ödül gelmeli
Real Madrid'li futbolcunun evi soyuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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