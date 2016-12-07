 3 futbolcuya mali usulsüzlük suçlaması – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    3 futbolcuya mali usulsüzlük suçlaması

    3 futbolcuya mali usulsüzlük suçlaması

    Madrid İl Savcılığı, eski Real Madridli futbolculardan , Angel ve Ricardo hakkında mali usulsüzlük iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Fabio Coentrao ve Radamel Falcao hakkında açılan soruşturmanın da halen devam ettiğini duyurdu

    İspanya'da Madrid İl Savcılığı, eski Real Madridli futbolculardan , Angel ve Ricardo hakkında mali usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

    İspanya resmi haber ajansı EFE'nin savcılık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, suç duyurusu yapılan 3 futbolcu dışında, Real Madrid'de oynayan Fabio Coentrao ve eski Atletico Madridli Radamel Falcao'nun da olası bir mali usulsüzlükten soruşturuldukları bildirildi.

    Savcılık, Real Madrid'de forma giyen ve "Football Leaks" belgelerinde vergi kaçırdığı iddia edilen Cristiano Ronaldo hakkında ise kendilerine hiçbir bilgi ulaştırılmadığını, bu futbolcuyla ilgili mevcut durumda bir soruşturma olmadığını duyurdu.

    Öte yandan İspanyol yargıç Arturo Zamarriego, "Football Leaks" olarak bilinen futbolcuların mali durumlarıyla ilgili belgelerin İspanya'da herhangi bir yerde yayınlanmasına geçici olarak yasak getirdi.

    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
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