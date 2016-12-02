Zidane: "Messi'yi kontrol etmeye çalışacağız"

La Liga'da namağlup lider durumda bulunan ve ikinci sıradaki Barcelona'nın 6 puan önünde yer alan Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, şansların yarı yarıya olduğunu belirterek, El Clasico'larda favorinin olmadığını söyledi.

Zor bir maçın kendilerini beklediğini kaydeden Zidane, "Çok sert ama normal bir maç bekliyorum. Çok büyük bir rakibe karşı oynuyoruz ve hazırız. Bizim için en önemlisi kendi işimize konsantre olmak. Eğer maça iyi başlar ve konsantre olursak olumlu şeyler yapabiliriz." dedi.

Sonucu değil maksimum kapasitede bir maç çıkarmayı düşündüklerini belirten 44 yaşındaki teknik direktör, "Puan farkı hiç önemli değil. Biz her zaman olduğu gibi başarılı futbol oynamayı ve kazanmayı deneyeceğiz. İyi bir maç için önümüzde 90 dakika var. Kazanmak için herkesin pozitif enerjisine ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

Fransız teknik adam, son haftalarda çok iyi performans gösteren ve La Liga'da gol krallığı yarışında zirvede yer alan Cristiano Ronaldo ile ilgili bir soruya da, "Onunla hep konuşuyorum. Çok profesyonel biri ve maçlara nasıl hazırlanacağını biliyor. Beni en çok ilgilendiren ve diğerleri için de çok önemli olan onun bitmek bilmeyen enerjisi. Ronaldo'dan memnunum çünkü onu mutlu görüyorum. Halen kazanmak için çok istekli ve bu da takım için çok iyi." cevabını verdi.

Zinedine Zidane, son olarak Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi için, "Messi'nin kim olduğunu biliyoruz. Dünyanın en iyilerinden biri ve onu kontrol etmeye çalışacağız. Sadece Messi'yi değil tüm Barcelona takımını kontrol etmeliyiz, çünkü çok iyiler." değerlendirmesinde bulundu.