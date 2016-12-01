 Real Madrid rahat kazandı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    rahat kazandı

    Real Madrid rahat kazandı

    4. turunda , ilk maçta 7-1 mağlup ettiği 3. Lig takımı 'yı 6-1 yenerek, son 16 turuna kaldı.

    Başkentteki Stadı'nda oynanan maçta 'in gollerini 1, 42 ve 87. dakikalarda Mariano Diaz Mejia, 23. dakikada James Rodriguez, 63. dakikada , 90. dakikada (kendi kalesine) Cesar Morgado Ortega attı. Konuk ekibin tek golünü ise 45. dakikada Yeray Gonzalez Luis'den geldi.

    İkinci yarının başında Isco'nun yerine oyuna giren Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Fernandez, ilk kez eflatun-beyazlıların formasını giydiği karşılaşmanın 63. dakikasında takımı adına bir de gol attı.

    Brezilya takımı Chapecoense'nin yaşadığı uçak kazası nedeniyle müsabaka öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Real Madrid rahat kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.