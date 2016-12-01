Real Madrid rahat kazandı
İspanya Kral Kupası 4. turunda Real Madrid, ilk maçta 7-1 mağlup ettiği 3. Lig takımı Cultural Leonesa'yı 6-1 yenerek, son 16 turuna kaldı.
Başkentteki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 1, 42 ve 87. dakikalarda Mariano Diaz Mejia, 23. dakikada James Rodriguez, 63. dakikada Enzo Fernandez, 90. dakikada (kendi kalesine) Cesar Morgado Ortega attı. Konuk ekibin tek golünü ise 45. dakikada Yeray Gonzalez Luis'den geldi.
İkinci yarının başında Isco'nun yerine oyuna giren Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Fernandez, ilk kez eflatun-beyazlıların formasını giydiği karşılaşmanın 63. dakikasında takımı adına bir de gol attı.
Brezilya takımı Chapecoense'nin yaşadığı uçak kazası nedeniyle müsabaka öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
- Ümit Özat: F.Bahçe'den teklif bekledim
Toplam 2
Yorum
Yorum Ümit hoca birak simdi oynadagin rakip 3 . alt yapi 8. Yedek ama canin sag olsun bize bizden baska rakip yok
- Sinan da kazan kaldırdı
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Yasama Rikerink DEFOLLLL.
- De Jong'a doğum günü sürprizi
Toplam 5
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Yasama Bu takımın yöneticileri de teknik kadrosu da defolsun gitsin. Utanç verici bir durum. Takım resmen sürünüyor. Fizik kondisyon sıfır.
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