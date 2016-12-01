Real Madrid rahat kazandı

Başkentteki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 1, 42 ve 87. dakikalarda Mariano Diaz Mejia, 23. dakikada James Rodriguez, 63. dakikada Enzo Fernandez, 90. dakikada (kendi kalesine) Cesar Morgado Ortega attı. Konuk ekibin tek golünü ise 45. dakikada Yeray Gonzalez Luis'den geldi.

İkinci yarının başında Isco'nun yerine oyuna giren Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Fernandez, ilk kez eflatun-beyazlıların formasını giydiği karşılaşmanın 63. dakikasında takımı adına bir de gol attı.

Brezilya takımı Chapecoense'nin yaşadığı uçak kazası nedeniyle müsabaka öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.