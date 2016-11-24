 Real Madrid'de Bale sakatlandı! – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    'de Bale sakatlandı!

    Real Madrid'de Bale sakatlandı!

    takımında forma giyen Gareth Bale'in, sağ ayak bileği tendonunda yırtık tespit edildiği açıklandı.

    nde deplasmanda 'a karşı yapılan maçta sakatlanıp oyundan alınan Bale, sağlık kontrolünden geçti. Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Bale'in sağ ayak bileği tendonunda yırtık tespit edildiği belirtildi. Kulüp, futbolcunun tedavi süreci hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

    İspanya basınında yer alan haberlerde ise Bale'in sakatlıktan çıkmasının 3-4 hafta süreceği yazıldı. Haberlerde, Real Madrid'in forvetteki önemli ismi olan Bale'in, 3 Aralık'ta deplasmanda 'ya karşı oynanacak lig maçında forma giymeyeceği ifade edildi.

    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:01
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