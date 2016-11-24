Real Madrid'de Bale sakatlandı!
Real Madrid takımında forma giyen Gareth Bale'in, sağ ayak bileği tendonunda yırtık tespit edildiği açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Sporting Lizbon'a karşı yapılan maçta sakatlanıp oyundan alınan Bale, sağlık kontrolünden geçti. Real Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Bale'in sağ ayak bileği tendonunda yırtık tespit edildiği belirtildi. Kulüp, futbolcunun tedavi süreci hakkında herhangi bir bilgi vermedi.
İspanya basınında yer alan haberlerde ise Bale'in sakatlıktan çıkmasının 3-4 hafta süreceği yazıldı. Haberlerde, Real Madrid'in forvetteki önemli ismi olan Bale'in, 3 Aralık'ta deplasmanda Barcelona'ya karşı oynanacak lig maçında forma giymeyeceği ifade edildi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:01
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
Real Madrid'de Bale sakatlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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