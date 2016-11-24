 En az 2 ay yok – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Galli kanat oyuncusu Gareth Bale'in, ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle ameliyat edileceğini açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 5. haftasında Sporting Lizbon ile oynanan maçta sakatlanan 27 yaşındaki Bale, 29 Kasım'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kral VII. Edward Hastanesinde ameliyat edilecek.

    Real Madrid, sağ ayak bileği tendonunda yırtık tespit edilen Galli futbolcunun, sahalara dönüş zamanına ilişkin bilgi vermedi ancak İspanyol basını, Bale'in en az 2 ay takımdan uzak kalacağını paylaştı.

    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:22
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