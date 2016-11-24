En az 2 ay yok

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 5. haftasında Sporting Lizbon ile oynanan maçta sakatlanan 27 yaşındaki Bale, 29 Kasım'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kral VII. Edward Hastanesinde ameliyat edilecek.

Real Madrid, sağ ayak bileği tendonunda yırtık tespit edilen Galli futbolcunun, sahalara dönüş zamanına ilişkin bilgi vermedi ancak İspanyol basını, Bale'in en az 2 ay takımdan uzak kalacağını paylaştı.