En az 2 ay yok
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Galli kanat oyuncusu Gareth Bale'in, ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle ameliyat edileceğini açıkladı.
Real Madrid, sağ ayak bileği tendonunda yırtık tespit edilen Galli futbolcunun, sahalara dönüş zamanına ilişkin bilgi vermedi ancak İspanyol basını, Bale'in en az 2 ay takımdan uzak kalacağını paylaştı.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:22
- Beşiktaş'ın tek rakibi Real Madrid
Toplam 12
Yorum
Bjk10 Dünkü maçının devre arasında Şenol hoca sanki futbolculara diriliş müziğini dinletip öyle sahaya çıkarmiş. Çok iyi oynadik 4 ye olabilirdi ama olmadı. Bu gole dönük futbolu sürekli oynamamız lazım çok gol atArız böyle. Bu gruptan 2.olarak çıkarız bu gruptan
- UEFA.com'da oylama başladı
Toplam 5
Yorum
isminiz Bu çocuk golcü gelmiş dünyaya.Helal olsun sana tosun paşa kabustan senle uyandık.
- Başakşehir hazırlıkları başladı
Toplam 1
Yorum
1903 BU maç daha da zor geçecek. Öyle bir enerji harcandiki, umarim tökezlemeyiz.
En az 2 ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.