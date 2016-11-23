Real Madrid'de Bale sakatlandı!
Real Madrid takımında forma giyen Gareth Bale'in, sağ ayak bileği tendonunda yırtık tespit edildiği açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Sporting Lizbon'a karşı yapılan maçta sakatlanıp oyundan alınan Bale, sağlık kontrolünden geçti. Real Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Bale'in sağ ayak bileği tendonunda yırtık tespit edildiği belirtildi. Kulüp, futbolcunun tedavi süreci hakkında herhangi bir bilgi vermedi.
İspanya basınında yer alan haberlerde ise Bale'in sakatlıktan çıkmasının 3-4 hafta süreceği yazıldı. Haberlerde, Real Madrid'in forvetteki önemli ismi olan Bale'in, 3 Aralık'ta deplasmanda Barcelona'ya karşı oynanacak lig maçında forma giymeyeceği ifade edildi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:35
- İşte sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i
Toplam 5
Yorum
Adsiz Biri Guzel kardesim sen futboldan anlamiyosun galiba volkan sen de alper de gayet uretken ve yaratici oyucular
- İşte sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i
Toplam 5
Yorum
arslan aatıfın da oynaması şart. 2. devrede 40 dakika oynamalıdır.
- Chedjou yine 11’e
Toplam 3
Yorum
Flavius lulianus Dostum Riekerinkin adamı günah keçisi yaptığını nereden biliyorsun, her okuduğuna inanma, Sabri, Sneijder Riekerink mi sorumlu kötü gidişten
Real Madrid'de Bale sakatlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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