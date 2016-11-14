Cristiano Ronaldo'ya gözlük tepkisi!
Real Madrid kulübü ile sözleşmesini geçtiğimiz hafta 2021 yılına kadar uzatan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya, taktığı gözlük nedeniyle ceza verilmesi bekleniyor.
Kendisini 36 yaşına kadar Real Madridli yapacak sözleşmeyi, kişisel sporsonluk anlaşması bulunan Nike markasının gözlüğünü takarak imzalayan Ronaldo'ya, Adidas'ın sponsoru olduğu kulübü tarafından ceza verilmesi gündeme geldi. Ronaldo'nun, anlaşmaya göre kulüp adına düzenlenen bütün etkinliklerde sadece Adidas ürünleri kullanması gerekiyor. Real Madrid kulübünün yıldız futbolcuya para cezası vermesi bekleniyor.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:15
- Sağ bek düşündürüyor
Toplam 9
Yorum
Gs Son 2 senedir sağ bekte Sabri'den iyisi yok Türk ligin ama gel gör ki millet dalga geçmeye alıştı adamın kariyerini bitirdi.
- Kondogbia bombası
Toplam 4
Yorum
Gs De Jong hiçte fos değil adam oyunun yönünü mükemmel çeviriyor Sneijder formuna ulaşırsa Tolga ve De jong saat gibi işler...
- G.Saraylı oyuncu hakkında şikayet...
Toplam 10
Yorum
evet başkanın harektleri de bana itici geliyor
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