 Cristiano Ronaldo'ya gözlük tepkisi! – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    'ya gözlük tepkisi!

    Cristiano Ronaldo'ya gözlük tepkisi!

    kulübü ile sözleşmesini geçtiğimiz hafta 2021 yılına kadar uzatan yıldız futbolcu 'ya, taktığı gözlük nedeniyle ceza verilmesi bekleniyor.

    Kendisini 36 yaşına kadar Real Madridli yapacak sözleşmeyi, kişisel sporsonluk anlaşması bulunan Nike markasının gözlüğünü takarak imzalayan Ronaldo'ya, Adidas'ın sponsoru olduğu kulübü tarafından ceza verilmesi gündeme geldi. Ronaldo'nun, anlaşmaya göre kulüp adına düzenlenen bütün etkinliklerde sadece Adidas ürünleri kullanması gerekiyor. Real Madrid kulübünün yıldız futbolcuya para cezası vermesi bekleniyor.

    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:15
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