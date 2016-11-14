Cristiano Ronaldo'ya gözlük tepkisi!

Real Madrid kulübü ile sözleşmesini geçtiğimiz hafta 2021 yılına kadar uzatan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya, taktığı gözlük nedeniyle ceza verilmesi bekleniyor.



Kendisini 36 yaşına kadar Real Madridli yapacak sözleşmeyi, kişisel sporsonluk anlaşması bulunan Nike markasının gözlüğünü takarak imzalayan Ronaldo'ya, Adidas'ın sponsoru olduğu kulübü tarafından ceza verilmesi gündeme geldi. Ronaldo'nun, anlaşmaya göre kulüp adına düzenlenen bütün etkinliklerde sadece Adidas ürünleri kullanması gerekiyor. Real Madrid kulübünün yıldız futbolcuya para cezası vermesi bekleniyor.