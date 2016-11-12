"Türkiye'de en beğendiğim takım...''

Bir menajerlik ve organizasyon şirketiyle ortaklık anlaşması yapmak için İstanbul'a gelen yıldız futbolcu, Grand Trabya Otel'inde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Fransız futbolcu, Türk takımlarının maçlarını fazla izleyemediğini belirterek, "Türkiye'de beğendiğim takım Beşiktaş. Türk futbolcuları çok hırslı ve içten oynuyorlar. Onları takdir ediyorum." dedi.

Daha önce Kemer'de ailesiyle tatil yaptığı anlatan Benzema, "Kemer'i çok beğenmiştim. Tekrar ailemle geleceğim. Türk insanları çok sıcakkanlı ve saygılı. Madrid'de fazla Türk arkadaşım yok ama Paris'te fazla Türk dostum var. Onlarla büyüdüm." diye konuştu.

Karim Benzema, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım'a da başarılar diledi.

İstanbul'da Ayasofya Müzesi ve camileri gezmek istediğini söyleyen Benzema, baklavayı çok sevdiğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda yer alan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da Karim Benzema'nın çok iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, "Benzema kişilik ve karakter olarak mükemmel bir insan. Dünya futboluna çok şey kattığını biliyoruz. Bir spor adamı olarak bu anlamda teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.