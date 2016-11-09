 Real Madrid’de Kroos depremi! – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    ’de Kroos depremi!

    Real Madrid’de Kroos depremi!
    'de şoku... Ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen ve en az 2 ay oynamayacağı belirtilen Alman yıldız, bu süreçte A.Madrid ve Barcelona deplasmanlarında, Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile 15 Aralık'ta Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da forma giyemeyecek. Geçen ay kontratını 2022'ye kadar uzatan 26 yaşındaki yıldız orta saha, bu sezon 16 maçta 1 gol, 6 asistle oynuyordu.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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