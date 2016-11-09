118 milyon € kazanacak
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid ile sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatan Portekizli forvet oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun, kulübün en fazla kazanan ismi olmaya devam edeceği öne sürüldü.
Ayrıca Portekizli futbolcunun reklam gelirlerinin de arttığı, Nike firması ile yaptığı anlaşmadan yıllık 24 milyon avro alacağı da paylaşıldı.
İspanyol El Mundo Deportivo gazetesi ise Real Madrid'in son haftalarda art arda sözleşme yenilediği, Ronaldo dışındaki diğer futbolcularının maaşlarının da büyük oranda yükseltildiğini yazdı. Gareth Bale'in 15, Toni Kroos'un 10 ve Luka Modric'in 8 milyon avro net sezonluk kazançlarının olduğu ifade edildi.
Real Madrid Kulübünün yeni sözleşmelerle bütçesindeki giderlerin de arttığının altı çizilirken, futbolcu ve teknik heyet için geçen sezon yapılan 231,07 milyon avroluk ödemenin bu yıl 329,5 milyon avroya kadar çıkacağı ileri sürüldü.
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:31
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