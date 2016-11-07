"Bu son imzam değil"

Normalde 2018 Haziran ayında biten sözleşmesini 3 yıl daha uzatması dolayısıyla Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlen basın toplantısında konuşan Ronaldo, "Kulüp başkanına, taraftara, takım arkadaşlarıma, aileme, benimle beraber çalışan takımıma çok teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli, özel bir gün. Şimdiye kadar olduğu gibi gelecek 5 yılda da kulüp için her şeyimi verip kupalar kazanmaya, goller atmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyerindeki en iyi yıllardan birini geçirdiğini "hayat şu anda çok güzel" diyerek vurgulayan Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası kupaları. Üstüne Real Madrid ile 5 yıllık daha sözleşme imzalamak. Daha ne isteyebilirim. Rüya gibi bir yıl oldu." açıklamasında bulundu.





Real Madrid kulübünün kendisi için önemini "benim yüzüm" diyerek tanımlayan Ronaldo, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın en büyük kulübü. Futbolun hafızası yoktur ama Real Madrid ve başkanı Perez'in var. Real Madrid benim her zaman kalbimde yatan takım oldu. 5 yıl daha bu kulüpteyim. Ama açık olarak bilinsin bu son sözleşmem değil. Kariyerimi burada bitirmek istiyorum. Fakat gelecekte ne olacağı bilinmez. Kaç yaşına kadar oynarım bilmem. Şimdiye kadar söylediğim gibi 41 yaşına kadar oynamak istiyorum."

"Ödül saplantım yok"

Ronaldo, France Football dergisi tarafından verilecek "Altın Top" ödülünü bu yıl alıp alamayacağıyla ilgili bir soruya, "Oy kullanmıyorum. Mükemmel bir yıl geçirdim ve çok mutluyum. Ama bu ödüller konusunda saplantılı yaşayan biri değilim. Ödüller önemli ama altında yatan anahtar kelime kupalar kazanmaktır. Ben harika bir yıl geçirdim ve mutluyum daha ne söyleyeyim." cevabını verdi.

İspanyol basınında son dönemlerde yazan, sezon başında gol sıkıntısı yaşadığı şeklindeki yorumlara katılmayan 31 yaşındaki futbolcu, "Kendimi golle özdeşleştiren biriyim ama bu konuda hiçbir saplantım yok" dedi. Real Madrid formasıyla bu zamana kadar toplam 371 gol atan ve kulüp tarihindeki en fazla gol atan futbolcu olan Ronaldo, "Gelecek 5 yıl içinde 130 gol atıp, 500 golü geçebilir misin?" şeklindeki bir soruya ise "130 olabilir. Ama bu benim için bir saplantı olmaz. Ben asla rekor kırmayı düşünerek gol atmadım. Çalışıp hep iyiye gittikçe, kupalar kazandıkça, goller de geliyor. İyi dönemler de var, daha az iyi dönemler de bu hayatın gerçeği." açıklamasında bulundu.

Real Madrid'de futbolcu ve insan olarak kendisini çok geliştirdiğini kaydeden Portekizli futbolcu, "Futbolda halen öğrenecek çok şey olduğuna inanıyorum. Yıllar geçtikçe bazı şeyler kaybedilse de yeni kazanımlar da oluyor. Ben açıkçası dünyada olup bitenleri gördükten sonra kötü kelimesini kendi hayatım için kullanmak istemiyorum. Kariyerimdeki bazı zor dönemler için en fazla daha az iyi diyebilirim. O zamanlarda da doğal olarak bana en çok destek verenler ailem oldu." diye konuştu.





Real Madrid'in şu anda La Liga'da ve UEFA Şampiyolar Ligi'nde grubunda lider olduğunu, gelecek ay oynayacakları FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanmak istediklerini vurgulayan Ronaldo, "Dünyanın en büyük kulübünde tarih yazmaya devam etmek istiyorum. Daha iyileri gelmek üzere." diye ekledi.

Başkan Perez'den övgü

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ise "Cristiano, dünyanın en büyük futbol kulübünün bir sembolüsün. 114 yıllık tarihimizde Alfredo Di Stefano, Paco Gente gibi kahramanlarımızdan, referans olan futbolcularımızdan birisin. Tüm kupaları kazandın. Real Madrid tarihinin en çok gol atan futbolcususun. Kulübümüzün futbolda en büyük dönemlerinden birine damga vuruyorsun. İnanıyorum ki, Real Madrid'de Cristiano öncesi ve sonrası diye dönem olacaktır. Cristiano Ronaldo'nun asla pes etmeyen kazanma arzusu kulüpte daimi olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Perez ayrıca Ronaldo'nun bu yıl Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi, Portekiz Milli Takımı ile de Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanmasının ardından kariyerinde 4. kez Altın Top ödülünü alacağından emin olduğunu söyledi.

Basın toplantısına annesiyle gelen Ronaldo, giydiği kot pantolon, beyaz gömlek, siyah ceket ve taktığı gözlükle de dikkati çekti.