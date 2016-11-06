Real Madrid liderliği korudu

Santiago Bernabeu'daki karşılaşmanın ilk yarısı yavaş bir tempo ile oynandı. Real, 38. dakikada Bale'in attığı golle öne geçti. Galli oyuncu, ilk yarının son anlarında farkı ikiye çıkardı. 2. yarıda kontrolü elinden bırakmayan Real, 76. dakikada Morata ile bir gol daha bularak karşılaşmayı 3-0 kazandı ve La Liga'da yenilgisi olmayan tek takım olma özelliğini sürdürdü.

Bu sonuçla puanını 27'ye yükselten Real Madrid, liderliğini korudu. Leganes ise 10 puanda kaldı. Atletico Madrid maçı öncesi rakibiyle olan puan farkını 6'ya çıkartan Real, maç öncesi elini güçlendirdi.