Real Madrid liderliği korudu
Real Madrid, La Liga'da Leganes'i 3-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.
Santiago Bernabeu'daki karşılaşmanın ilk yarısı yavaş bir tempo ile oynandı. Real, 38. dakikada Bale'in attığı golle öne geçti. Galli oyuncu, ilk yarının son anlarında farkı ikiye çıkardı. 2. yarıda kontrolü elinden bırakmayan Real, 76. dakikada Morata ile bir gol daha bularak karşılaşmayı 3-0 kazandı ve La Liga'da yenilgisi olmayan tek takım olma özelliğini sürdürdü.
Bu sonuçla puanını 27'ye yükselten Real Madrid, liderliğini korudu. Leganes ise 10 puanda kaldı. Atletico Madrid maçı öncesi rakibiyle olan puan farkını 6'ya çıkartan Real, maç öncesi elini güçlendirdi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:43
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar ts maçını kaybetti.nasıl hakemle kazandı
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 96
Yorum
serdar fb maçı çok önemliymiş. bilmiyorduk öğrendik. kasıt var demiyormuş. kasıt olmasa bu kadar hata olurmu
- ''Quaresma kırmızı görmeliydi''
Toplam 33
Yorum
serdar kırmızı verebilirmiş. yüzde 1 milyon kırmızı demiyorda. yazık her hafta baska bir hakem birini doğruyor. bir kadıköyde bir inönüde
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