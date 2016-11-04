Rekabet sponsorluğa yansıdı

Madrid kentindeki Carlos Sainz Karting Merkezi'nde düzenlenen anahtar teslim töreninde, futbolcular arasında yarış organize edildi. Sergio Ramos'un birinci sırada tamamladığı yarışa Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Gareth Bale'in katılmaması dikkati çekti. Üç oyuncunun hafif sakatlıklarının bulunması nedeniyle riske edilmedikleri öne sürüldü.

Real Madridli futbolcuların büyük çoğunluğu Audi'nin Q7 modelini alırken, 160 bin avro ile en pahalı model olarak bilinen Audi S8 plus 4.0 605 CV ise sadece takım kaptanı Sergio Ramos'a verildi. Teknik direktör Zinedine Zidane ile futbolculardan Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Danilo da, Audi'nin RS 6 performance 4.0 TFSI 605 CV modelini seçti.

Öte yandan İspanyol basını, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri arasındaki rekabeti sponsor firmanın otomobil dağıtımına da taşıdı. Çıkan haberlerde, Audi firmasının Barcelonalı futbolcuların hizmetine sunulan otomobillerin toplam değerinin 1,6 milyon avro olduğu, Real Madridli futbolculara verilenlerin ise 2,5 milyon avroyu bulduğu belirtildi.