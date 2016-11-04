Rekabet sponsorluğa yansıdı
Real Madridli futbolcular, kulüp sponsorlarından Audi firmasının, sezon boyunca kullanmaları için verdiği otomobilleri aldı. Alman araba firmasının Barcelonalı futbolculara 1,6 milyon avro, Real Madrid takımına ise 2,5 milyon avro değerinde otomobil vermesi tartışmaya neden oldu.
Madrid kentindeki Carlos Sainz Karting Merkezi'nde düzenlenen anahtar teslim töreninde, futbolcular arasında yarış organize edildi. Sergio Ramos'un birinci sırada tamamladığı yarışa Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Gareth Bale'in katılmaması dikkati çekti. Üç oyuncunun hafif sakatlıklarının bulunması nedeniyle riske edilmedikleri öne sürüldü.
Real Madridli futbolcuların büyük çoğunluğu Audi'nin Q7 modelini alırken, 160 bin avro ile en pahalı model olarak bilinen Audi S8 plus 4.0 605 CV ise sadece takım kaptanı Sergio Ramos'a verildi. Teknik direktör Zinedine Zidane ile futbolculardan Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Danilo da, Audi'nin RS 6 performance 4.0 TFSI 605 CV modelini seçti.
Öte yandan İspanyol basını, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri arasındaki rekabeti sponsor firmanın otomobil dağıtımına da taşıdı. Çıkan haberlerde, Audi firmasının Barcelonalı futbolcuların hizmetine sunulan otomobillerin toplam değerinin 1,6 milyon avro olduğu, Real Madridli futbolculara verilenlerin ise 2,5 milyon avroyu bulduğu belirtildi.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:11
- Tolgay’a sözleşme müjdesi
Toplam 8
Yorum
Ertan Evet bu gibi işleri sürüncemeye bırakmaya gelmez. Bir an evvel imzalar atılsın herkesin içi rahat olsun. Futbolcu yalnız futbol oynamayı düşünsün.
- Kartal tek farkla Fırtına'nın önünde
Toplam 3
Yorum
Ertan Futbol hiç belli olmaz ama bence bu maçı Beşiktaş kazanacak. HAYDİ KARAKARTALLAR yarın akşam çoşturun şu taraftarınızı. HADİ CANLARIM BENİM.
- Kadıköy’ün Avrupalısı
Toplam 1
Yorum
fb man unıted a deplasmanda yenildi
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