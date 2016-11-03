 Real öldü öldü dirildi! – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Real öldü öldü dirildi!

    Real öldü öldü dirildi!

    için rahat geçmesi beklenen maçı adeta kabusa döndü. 2-0'lık skoru koruyamayan Real, beraberliği son anlarda kurtardı. Galibiyeti ise son saniyede kaçırdı.

    Maçın henüz ilk dakikasında Bale ile öne geçen Madrid, 35. dakikada Benzema ile farkı 2'ye çıkardı.

    40. dakikada 'lı Ofoe farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

    İkinci yarı 58. dakikada Miroslav Radovic skoru 2-2'ye taşıdı.

    Karşılaşmanın son 10 dakikasında Real Madrid öldü öldü dirildi! 83'te Thibault Moulin, Madrid ağlarını sarsarak Legia Varşova'yı 3-2 öne geçirdi.
    Real Madrid kısa süreli girdiği şoktan çıkmayı başardı. 85. dakikada Kovacic güzel bir gol atarak skora tekrar eşitliği getirdi. 3-3.

    Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Real Madrid, kolay bir şekilde kazanması beklenen mücadeleden 1 puanı zar zor kurtardı. Madrid ekibi bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliğini Borussia Dortmund'a kaptırdı ve 8 puanla ikinci sıraya geriledi.


    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta 8 maç oynandı.

    Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.

    F Grubu maçında Almanya'nın Borussia Dortmund takımı konuk ettiği Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u 1-0 yendi ve böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde üst tura kalmayı garantiledi. Borussia Dortmund'un maç kadrosunda yer alan milli futbolcular Emre Mor ve Nuri Şahin, karşılaşmada forma giymedi.

    Tümü TSİ 22.45'de başlayan maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

    E GRUBU:

    Monaco (Fransa) - CSKA Moskova (Rusya): 3-0

    Tottenham (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-1

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Monaco 4 2 2 0 7 3 4 8
    Bayer Leverkusen 4 1 3 0 4 3 1 6
    Tottenham 4 1 1 2 2 3 -1 4
    CSKA Moskova 4 0 2 2 3 7 -4 2

    F GRUBU:

    Legia Varşova (Polonya) - Real Madrid (İspanya): 3-3

    Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-0

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Borussia Dortmund 4 3 1 0 11 3 8 10
    Real Madrid 4 2 2 0 12 7 5 8
    Sporting Lizbon 4 1 0 3 4 5 -1 3
    Legia Varşova 4 0 1 3 4 16 -12 1

    G GRUBU:

    Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 1-0

    Kopenhag (Danimarka) - Leicester City (İnglitere): 0-0

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Leicester City 4 3 1 0 5 0 5 10
    Porto 4 2 1 1 4 3 1 7
    Kopenhag 4 1 2 1 5 2 3 5
    Club Brugge 4 0 0 4 1 10 -9 0

    H GRUBU:

    Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 4-0

    Juventus (İtalya) - Lyon (Fransa): 1-1

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    Sevilla 4 3 1 0 6 0 6 10
    Juventus 4 2 2 0 6 1 5 8
    Lyon 4 1 1 2 4 3 1 4
    Dinamo Zagreb 4 0 0 4 0 12 -12 0

    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:32
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