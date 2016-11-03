Real öldü öldü dirildi!
Real Madrid için rahat geçmesi beklenen Legia Varşova maçı adeta kabusa döndü. 2-0'lık skoru koruyamayan Real, beraberliği son anlarda kurtardı. Galibiyeti ise son saniyede kaçırdı.
Maçın henüz ilk dakikasında Bale ile öne geçen Madrid, 35. dakikada Benzema ile farkı 2'ye çıkardı.
40. dakikada Legia Varşova'lı Ofoe farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı 58. dakikada Miroslav Radovic skoru 2-2'ye taşıdı.
Karşılaşmanın son 10 dakikasında Real Madrid öldü öldü dirildi! 83'te Thibault Moulin, Madrid ağlarını sarsarak Legia Varşova'yı 3-2 öne geçirdi.
Real Madrid kısa süreli girdiği şoktan çıkmayı başardı. 85. dakikada Kovacic güzel bir gol atarak skora tekrar eşitliği getirdi. 3-3.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Real Madrid, kolay bir şekilde kazanması beklenen mücadeleden 1 puanı zar zor kurtardı. Madrid ekibi bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliğini Borussia Dortmund'a kaptırdı ve 8 puanla ikinci sıraya geriledi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta 8 maç oynandı.
Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.
F Grubu maçında Almanya'nın Borussia Dortmund takımı konuk ettiği Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u 1-0 yendi ve böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde üst tura kalmayı garantiledi. Borussia Dortmund'un maç kadrosunda yer alan milli futbolcular Emre Mor ve Nuri Şahin, karşılaşmada forma giymedi.
Tümü TSİ 22.45'de başlayan maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
E GRUBU:
Monaco (Fransa) - CSKA Moskova (Rusya): 3-0
Tottenham (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-1
Takımlar O G B M A Y Av. P
Monaco 4 2 2 0 7 3 4 8
Bayer Leverkusen 4 1 3 0 4 3 1 6
Tottenham 4 1 1 2 2 3 -1 4
CSKA Moskova 4 0 2 2 3 7 -4 2
F GRUBU:
Legia Varşova (Polonya) - Real Madrid (İspanya): 3-3
Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-0
Takımlar O G B M A Y Av. P
Borussia Dortmund 4 3 1 0 11 3 8 10
Real Madrid 4 2 2 0 12 7 5 8
Sporting Lizbon 4 1 0 3 4 5 -1 3
Legia Varşova 4 0 1 3 4 16 -12 1
G GRUBU:
Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 1-0
Kopenhag (Danimarka) - Leicester City (İnglitere): 0-0
Takımlar O G B M A Y Av. P
Leicester City 4 3 1 0 5 0 5 10
Porto 4 2 1 1 4 3 1 7
Kopenhag 4 1 2 1 5 2 3 5
Club Brugge 4 0 0 4 1 10 -9 0
H GRUBU:
Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 4-0
Juventus (İtalya) - Lyon (Fransa): 1-1
Takımlar O G B M A Y Av. P
Sevilla 4 3 1 0 6 0 6 10
Juventus 4 2 2 0 6 1 5 8
Lyon 4 1 1 2 4 3 1 4
Dinamo Zagreb 4 0 0 4 0 12 -12 0
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:32
- İşte ManU'nun F.Bahçe maçı kadrosu
Toplam 20
Yorum
MV Goruluyor ki artik Turk takimlarini uluslararsi arenada tutmak diye bir sey kalmadi. "hakemsiz fener" adli arkadas bu tur yorumlar hic hos degil. Sporu sevmek sevdirmek gerekli, her buldugumuz yerde kin ve nefret soylemleri hepimizi incitiyor. Herkesin sevdigi bir takim var oyle degil mi?
- Yasin kurban mı?
Toplam 30
Yorum
Deniz eskiler Yoo bardak dolu tasti
- Luis Cavanda’yı da yedi
Toplam 16
Yorum
Deniz eskilerden Ben su anda takimdaki en Iyi Galatasaraylinin sabri olduguna inaniyorum ve saygi duyuyorum ve eskiyi sampiyonluklari unutmuyorum peki siz nekadar gs lisiniz
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