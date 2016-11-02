Real öldü öldü dirildi!

Maçın henüz ilk dakikasında Bale ile öne geçen Madrid, 35. dakikada Benzema ile farkı 2'ye çıkardı.

40. dakikada Legia Varşova'lı Ofoe farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı 58. dakikada Miroslav Radovic skoru 2-2'ye taşıdı.

Karşılaşmanın son 10 dakikasında Real Madrid öldü öldü dirildi! 83'te Thibault Moulin, Madrid ağlarını sarsarak Legia Varşova'yı 3-2 öne geçirdi.

Real Madrid kısa süreli girdiği şoktan çıkmayı başardı. 85. dakikada Kovacic güzel bir gol atarak skora tekrar eşitliği getirdi. 3-3.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Real Madrid, kolay bir şekilde kazanması beklenen mücadeleden 1 puanı zar zor kurtardı.

Madrid ekibi bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliğini Borussia Dortmund'a kaptırdı ve 8 puanla ikinci sıraya geriledi.