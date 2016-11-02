Real öldü öldü dirildi!
Real Madrid için rahat geçmesi beklenen Legia Varşova maçı adeta kabusa döndü. 2-0'lık skoru koruyamayan Real, beraberliği son anlarda kurtardı. Galibiyeti ise son saniyede kaçırdı.
Maçın henüz ilk dakikasında Bale ile öne geçen Madrid, 35. dakikada Benzema ile farkı 2'ye çıkardı.
40. dakikada Legia Varşova'lı Ofoe farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı 58. dakikada Miroslav Radovic skoru 2-2'ye taşıdı.
Karşılaşmanın son 10 dakikasında Real Madrid öldü öldü dirildi! 83'te Thibault Moulin, Madrid ağlarını sarsarak Legia Varşova'yı 3-2 öne geçirdi.
Real Madrid kısa süreli girdiği şoktan çıkmayı başardı. 85. dakikada Kovacic güzel bir gol atarak skora tekrar eşitliği getirdi. 3-3.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Real Madrid, kolay bir şekilde kazanması beklenen mücadeleden 1 puanı zar zor kurtardı.
Madrid ekibi bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliğini Borussia Dortmund'a kaptırdı ve 8 puanla ikinci sıraya geriledi.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:25
- "Yüz yüze görüştük ama..."
Toplam 5
Yorum
GS adam zaten hem fenerden hem de beşiktaştan kupa almadı mı
- Az ama öz transfer
Toplam 5
Yorum
Hayrettin Yönetim ve ersun yanal her kötü sonuçtan sonra yeni bir takım olduğumuzu zamana ihtiyacımız olduğunu söyleyip duruyor.Bu konuda herkes hemfikir sanırım ama 9 hafta geride kaldı baktığınızda sahada sıradan ptt 1 lig takımı gibi ne yaptığını bilmeyen bam güm oynayan futbolcuları teknik olarak yetersiz bi takım görüntüsü var.Birilerinin ERSUN hocaya ligde yeniden yapılanan ve arslanlar gibi çıkıp topunu oynayan daha başka takımlarında olduğunu hatırlatması lazım.Hiçbir taktiği ve sistemi olmayan bu takımın zamana deyil daha başka şeylere ihtiyacı var gibi gözüküyor ptt de deyil süper ligde oynadığımızı hatırlatırım.
- ‘İntikam maçı’
Toplam 5
Yorum
duygu Fb bizim avrupada gerçekten ciddiye alınan tek takımımız lütfen bunları göz önüne alarak destekleyin. Bu zorlu ülke şartlarında birlik olma zamanı??
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