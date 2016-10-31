"Hat-trick" makinesi Cristiano Ronaldo

Real Madrid'de forma giydiği 8 sezonun tamamında en az bir kez "hat-trick" yapan 31 yaşındaki Ronaldo, İspanyol takımının formasıyla 38 maçta 3 veya üzerinde gol atmayı başardı. Bu istatistikle Barcelona'da forma giyen ve şimdiye kadar 37 maçta hat-trick yapan Lionel Messi'yi geçen Ronaldo, İspanya futbol tarihinin en fazla hat-trick yapan futbolcuları listesinde ilk sıraya yükseldi.

Real Madrid Kulübü, yıldız futbolcusunun sadece La Liga'da oynanan, 11'i deplasmanda olmak üzere toplam 31 maçta 3 veya üzerinde gol attığını belirterek, "Ronaldo'nun istatistiklerini hiçbir futbolcunun yakalayamayacağını" savundu. Ronaldo'nun rekorunun 2014-2015 sezonunda yaptığı 8 hat-trick olduğunu hatırlatan İspanyol kulübü, "Real Madrid tarihinin en fazla gol atan futbolcusu olan Ronaldo, rekor kırmaktan yorulmadığını Alaves maçında bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı.

Öte yandan Alaves'in maçlarını oynadığı Mendizorroza Stadyumu, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla en az bir gol kaydettiği 49. stadyum oldu. Portekizli futbolcu şimdiye kadar İspanya'da 29, Avrupa'da da 20 stadyumda Real Madrid formasıyla gol attı.