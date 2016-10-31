"Hat-trick" makinesi Cristiano Ronaldo
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) sezona beklenenin altında bir performansla başladığı için İspanyol basınınca eleştirilen Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, Alaves'e attığı 3 golle tekrardan parlayan isim oldu.
Real Madrid Kulübü, yıldız futbolcusunun sadece La Liga'da oynanan, 11'i deplasmanda olmak üzere toplam 31 maçta 3 veya üzerinde gol attığını belirterek, "Ronaldo'nun istatistiklerini hiçbir futbolcunun yakalayamayacağını" savundu. Ronaldo'nun rekorunun 2014-2015 sezonunda yaptığı 8 hat-trick olduğunu hatırlatan İspanyol kulübü, "Real Madrid tarihinin en fazla gol atan futbolcusu olan Ronaldo, rekor kırmaktan yorulmadığını Alaves maçında bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı.
Öte yandan Alaves'in maçlarını oynadığı Mendizorroza Stadyumu, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla en az bir gol kaydettiği 49. stadyum oldu. Portekizli futbolcu şimdiye kadar İspanya'da 29, Avrupa'da da 20 stadyumda Real Madrid formasıyla gol attı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:29
- Arda’nın yolunda
Toplam 7
Yorum
cimbomlu orama dolama BRUMA dola. adamsın adam sakatlancaksın diye ödüm patlıyor
- 'F.Bahçe 12 kişi oynadı'
Toplam 84
Yorum
evren fırat aydınus hangi fener maçını adil yönettiki şimdiye kadar
- Dostluk rüzgarı esti
Toplam 3
Yorum
Firtina Hakemler bizi dograken siz nerdeydiniz ben hakemler kabahat bulmuyorum fedresiyon olmus mafya onu vardi fotbolmuz dondu sanmariyoya daha cok srey var yazilacak anlayna
"Hat-trick" makinesi Cristiano Ronaldo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.