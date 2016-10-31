Bale’den ömürlük imza
Real Madrid'in yıldız isimlerinden Bale'den ömürlük imza... Yıldız futbolcu, İspanyol kulübüyle 2019'da bitecek sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. 27 yaşındaki oyuncu için bugün Bernabeu Stadı'nda töreni yapılacak.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
Yorum
FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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