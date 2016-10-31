 Bale’den ömürlük imza – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Bale’den ömürlük imza

    Bale’den ömürlük imza
    'in yıldız isimlerinden Bale'den ömürlük imza... Yıldız futbolcu, İspanyol kulübüyle 2019'da bitecek sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. 27 yaşındaki oyuncu için bugün 'nda töreni yapılacak.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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