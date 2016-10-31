Bale: Real beni çok değiştirdi
Real Madrid ile sözleşmesini 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatan Galli futbolcu Gareth Bale, "Real Madrid hem profesyonel hem de insan olarak beni çok değiştirdi." dedi.
Bale, Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında "Buraya geldiğimde başarılı olmak, kupalar kazanmak istiyordum. Sözleşme uzatmak ise bir düş gibiydi. Şimdi çok mutluyum ve Madrid'de kupalar kazanmaya devam etmeyi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
2013'ün eylül ayında Real Madrid'e gelen Bale, "mükemmel bir 3 yıl geçirdiğini" vurgulayarak, "Britanyalılar için dışarıda futbol oynamak çok zor. Zor günler, kötü tecrübeler yaşadım ama güzel günlerin de tadını çıkardım. Burada mutluyum ve taraftarın da beni sevdiğini düşünüyorum. Şimdi geleceğe ilişkin çok daha fazla güven duyuyorum. Umarım önümüzdeki 6 yıl da mükemmel geçer. Real Madrid'de mutluyum ve kariyerimi burada sonlandırmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon en iyi futbolunu oynadığını kaydeden 27 yaşındaki Bale, "Ben sert çalışmaya devam eden, sahada her şeyini veren bir futbolcuyum. Her yıl kendimi daha çok geliştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.
Real Madrid forvetinde Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema ile birlikte oynamaktan büyük zevk aldığını dile getiren Bale, "Birlikte çok başarılı işler yaptık ve durmak istemiyoruz. Birlikte çok daha fazla kupa kazanmak istiyorum." yorumunu yaptı.
Galli futbolcu, "Dünyanın en iyi kulübündeyim. Burada oynama fırsatını yakalayan biri bunu boşa harcayamaz. Real Madrid'e gelmek bence doğru karardı. Benim arzularıma karşılık verecek düzeyde bir kulüp. Ben kupa kazanmak istiyorum ve Madrid'de bunu bana sağlıyor." diyerek sözlerini noktaladı.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:19
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 4
Yorum
cengiz baş Fb klasiği dün tarafsız maç yönettiği için yerdiği yerden yere vurduğu Fırat Aydunusu kendi lehine kasıtlı bilerek fenere maç vermek amacı ile taraflı maç yönetince övüyorlar.
- Lionel Carole satılamaz!
Toplam 9
Yorum
1905 Sniejderin beş milyon euro aldığı yerde Carole on milyon euro almalı. 600bin gibi komik maaşı enaz bir milyon yapıp sözleşme uzatılsın
- 'F.Bahçe 12 kişi oynadı'
Toplam 88
Yorum
feyko türk futbolun ilerlememesinin tek sebebi türk hakemleridir
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