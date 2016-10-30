Gareth Bale imzayı attı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Galli kanat oyuncusu Gareth Bale'in sözleşmesinin 2021-22 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2013'ün eylül ayında 101 milyon avroluk rekor bonservisle Tottenham'dan transfer edilen Bale'in, 2018-19 sezonu sonunda bitecek sözleşmesi, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.
27 yaşındaki futbolcu, yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
Galler Milli Takımı formasını 62 kez giyen Bale, Real Madrid'e geldiğinden bu yana oynadığı 135 maçta, 62 gol ve 48 asiste imza attı.
Madrid ekibi, daha önce Luka Modric ve Toni Kroos'un sözleşmelerini de yenilemişti.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:34
- Beşiktaş'ta neler oluyor?
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12 bjk Napoli maçında 4 3 3 oynamalıyız. Fabri Beckett Marcello tosiç adriano atiba Tolgay oguzhan q7 Olcay abubakar olmalı
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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Yorum
32.adam Kızmak var belli etmek yok!!!
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Toplam 12
Yorum
Mürsel Bu şanssız sakatlıklar bize sıkıntı yaratacaktır.napoli maçında orta sahada Tolgay ve atiba dam başka kimse kalmadı.hocanın işi zor.oguzhan la Gökhan'ın durumu belli değil
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