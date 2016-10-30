Gareth Bale imzayı attı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2013'ün eylül ayında 101 milyon avroluk rekor bonservisle Tottenham'dan transfer edilen Bale'in, 2018-19 sezonu sonunda bitecek sözleşmesi, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.

27 yaşındaki futbolcu, yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Galler Milli Takımı formasını 62 kez giyen Bale, Real Madrid'e geldiğinden bu yana oynadığı 135 maçta, 62 gol ve 48 asiste imza attı.

Madrid ekibi, daha önce Luka Modric ve Toni Kroos'un sözleşmelerini de yenilemişti.