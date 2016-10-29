Ronaldo çoştu, Real uçtu!
İspanya La liga'nın 10. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves ile karşılaştı. İspanya La liga'nın 10. haftasında Real Madrid deplasmanda Alaves ile karşılaştı. Mendizorrotza Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-1'lik skorla kazandı.
Alaves, 7. dakikada Deyverson'un attığı golle öne geçerken, Real Madrid'e galibiyeti getiren goller 17. dakikada penaltıdan Ronaldo, 33. dakikada Benzema'nın asistinde Ronaldo, 84. dakikada Marcelo'nun asistinde Morata ve 88. dakikada yine Marcelo'nun asistinde Ronaldo kaydetti. Ronaldo ayrıca, 79. dakikada bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu skorun ardından Reak Madrid puanını 24 yaptı ve liderliğini sürdürdü, Alaves ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 10 puanda kaldı.
Premier Lig'in 11. haftasında Real Madrid evinde Leganes ile karşılaşacak, Alaves ise deplasmanda Osasuna'ya konuk olacak.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:39
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 10
Yorum
Sneijder_W Başkan bir yere gidemez. Bırakmayız
- Beşiktaş'a Talisca şoku
Toplam 19
Yorum
Sneijder_W Bahane yok.. Galatasaray'ın şampiyonluğuna gölge düşürmeyin. !!
- Bitnel itiraf etti
Toplam 25
Yorum
tarafsız İlk maçta da Çakır aynısını yapmıştı . maçlar bitiyor liğ bitiyor TFF ve MHK uyuyor bilinçli yada bilinçsiz hakem hataları şampiyonu ve küme düşecek takımları belirliyor. olan Türk futbolu ve takımlara oluyor nasıl hakemlik bir meslek değil kabiliyeti olmayanı sistem ayırmalı.
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