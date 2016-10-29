Ronaldo çoştu, Real uçtu!

Alaves, 7. dakikada Deyverson'un attığı golle öne geçerken, Real Madrid'e galibiyeti getiren goller 17. dakikada penaltıdan Ronaldo, 33. dakikada Benzema'nın asistinde Ronaldo, 84. dakikada Marcelo'nun asistinde Morata ve 88. dakikada yine Marcelo'nun asistinde Ronaldo kaydetti. Ronaldo ayrıca, 79. dakikada bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu skorun ardından Reak Madrid puanını 24 yaptı ve liderliğini sürdürdü, Alaves ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 10 puanda kaldı.

Premier Lig'in 11. haftasında Real Madrid evinde Leganes ile karşılaşacak, Alaves ise deplasmanda Osasuna'ya konuk olacak.