Guardiola reddetti!

Avrupa basınının dün en çok konuştuğu haberlerden biri Real Madrid- Pep Guardiola flörtüydü. Barcelona ile tarihi başarılara imza adan Guardiola'nın, Madrid'ten teklif aldığı ortaya çıktı. O dönemde B.Münih'i çalıştıran tecrübeli hocanın teklifi kısa sürede reddettiği öğrenildi.