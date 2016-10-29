 Guardiola reddetti! – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Guardiola reddetti!

    Guardiola reddetti!
    Avrupa basınının dün en çok konuştuğu haberlerden biri Real Madrid- Pep Guardiola flörtüydü. Barcelona ile tarihi başarılara imza adan Guardiola'nın, Madrid'ten teklif aldığı ortaya çıktı. O dönemde B.Münih'i çalıştıran tecrübeli hocanın teklifi kısa sürede reddettiği öğrenildi.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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