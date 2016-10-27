Kral Kupası'nda farklı kazandı

Leon'da oynanan maçın 6. dakikasında Zuiverloon'un kendi kalesine attığı golle Real Madrid, 1-0 öne geçti. 32. dakikada Marco Asensio ile farkı ikiye çıkaran Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada Alvaro Morata ile 3. golü bulan Real Madrid'in diğer gollerini Asensio (dk. 53), Morata (dk. 55), Nacho (dk. 68) ve Mariano (dk. 90+2) attı. Ev sahibi takımın tek golünü 83. dakikada Benja kaydetti.

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, futbolcularından Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Marcelo ve kaleci Keylor Navas'ı dinlendirerek, Leon'a götürmedi. Real Madrid ile Cultural y Deportivo Leonesa takımları arasındaki rövanş maçının tarihi henüz belirlenmedi.

Real Madrid geçen sezon Kral Kupası 4.turunda Cadiz'e karşı oynadığı ilk maçta cezalı Denis Cheryshev'i oynatarak kural hatası yapmış ve elenmişti.

İspanya Kral Kupası 4.turundaki diğer 15 maç 30 Ekim'de oynanacak.