Kral Kupası'nda farklı kazandı
İspanya Kral Kupası 4. tur ilk maçında Real Madrid, 3. lig takımlarından Cultural y Deportiva Leonesa'yı deplasmanda 7-1 yendi.
Leon'da oynanan maçın 6. dakikasında Zuiverloon'un kendi kalesine attığı golle Real Madrid, 1-0 öne geçti. 32. dakikada Marco Asensio ile farkı ikiye çıkaran Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada Alvaro Morata ile 3. golü bulan Real Madrid'in diğer gollerini Asensio (dk. 53), Morata (dk. 55), Nacho (dk. 68) ve Mariano (dk. 90+2) attı. Ev sahibi takımın tek golünü 83. dakikada Benja kaydetti.
Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, futbolcularından Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Marcelo ve kaleci Keylor Navas'ı dinlendirerek, Leon'a götürmedi. Real Madrid ile Cultural y Deportivo Leonesa takımları arasındaki rövanş maçının tarihi henüz belirlenmedi.
Real Madrid geçen sezon Kral Kupası 4.turunda Cadiz'e karşı oynadığı ilk maçta cezalı Denis Cheryshev'i oynatarak kural hatası yapmış ve elenmişti.
İspanya Kral Kupası 4.turundaki diğer 15 maç 30 Ekim'de oynanacak.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:13
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Toplam 4
Yorum
görkem Toplam borç 1.257 ise 267 milyon alacak 1.524 nerden çıkıyo
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Toplam 9
Yorum
eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
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Toplam 2
Yorum
bjk35 Ozan kim kardeş?
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