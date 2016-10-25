 CR7 stop etti – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    CR7 stop etti

    CR7 stop etti
    'in yıldızı Cristiano Ronaldo sezona kötü girdi. Portekizli ligde geride kalan 6 maçta fileleri 2 kez sarsabildi. Geçen sezon aynı dönemde 5 gol atmıştı.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:47
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