Modric yeni sözleşme imzaladı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig takımı Tottenham'dan 2012 yazında transfer edilen Luka Modric, Real Madrid formasıyla çıktığı 175 maçta 10 gol, 27 asistlik performans sergiledi.
Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev yapan Modric, Real Madrid formasıyla ikişer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa ile birer İspanya Süper Kupası, İspanya Kral Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 14:56
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 1
Yorum
beşiktaşlı Sn yönetici. O iki beşiktaşlı dediğin beşiktaşa beşiktaşlı olmayandan daha çok zarar veriyor. Yani orda onlar değilde iki gs li olsa senin için güzel olacak. Öyle mi?
- Manchester United maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
Kszim Basladi yine yillarin klasik aziz yildirim anteraman ziyaretleri
- Güneş kadroya bir tek onu almadı
Toplam 4
Yorum
sen gakkoş değilsin Elazığlı diye yazmış ama elazığlı olmadığı kesin. Tuttuğun renkteki takım olsa başka yazardın. Delikanlı ol.
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