 Modric yeni sözleşme imzaladı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Modric yeni sözleşme imzaladı

    Modric yeni sözleşme imzaladı

    İspanya Birinci Futbol Ligi () takımlarından , Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

    Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Modric'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı ve Hırvat futbolcunun yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

    İngiltere takımı Tottenham'dan 2012 yazında transfer edilen Luka Modric, formasıyla çıktığı 175 maçta 10 gol, 27 asistlik performans sergiledi.

    Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev yapan Modric, Real Madrid formasıyla ikişer Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa ile birer İspanya Süper Kupası, İspanya Kral Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 14:56
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