Modric yeni sözleşme imzaladı

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Modric'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı ve Hırvat futbolcunun yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

İngiltere Premier Lig takımı Tottenham'dan 2012 yazında transfer edilen Luka Modric, Real Madrid formasıyla çıktığı 175 maçta 10 gol, 27 asistlik performans sergiledi.

Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev yapan Modric, Real Madrid formasıyla ikişer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa ile birer İspanya Süper Kupası, İspanya Kral Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.