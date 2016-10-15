 CR7’ye müthiş teklif – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    CR7’ye müthiş teklif

    CR7’ye müthiş teklif
    Transfer yasağının ardından Toni Kroos'un sözleşmesini uzatan 'de yeni hedef Cristiano Ronaldo... Portekizli oyuncunun 2019'da bitecek sözleşmesini 2021'e kadar uzatmayı amaçlayan İspanyol kulübünün yıldız futbolcuya ödemeyi planladığı rakam ise dudak uçuklatıyor. Madrid'in, Ronaldo'ya senelik 23 milyon euro vereceği iddia ediliyor.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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