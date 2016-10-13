Roberto Carlos'a ret
Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos, Real Madrid'de teknik direktörlük yapma isteğinin İspanyol kulübü tarafından kabul edilmediğini açıkladı.
Fenerbahçe'de 2007-2009 yıllarında forma giyen Roberto Carlos, Rusya, Türkiye, Katar ve Hindistan'da teknik direktörlük yaptıktan sonra Real Madrid'in Asya-Pasifik Büyükelçisi görevi kapsamında Çin'in başkenti Pekin'de ziyaretlerde bulundu.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan 43 yaşındaki Roberto Carlos, Real Madrid'de teknik direktörlük yapma isteğinin kabul edilmediğini belirterek, "Kulübe bu talebimi ilettim. Şimdilik Asya-Pasifik Büyükelçisi görevini sürdürmemi istiyorlar. Ben de bu durumdan memnunum." ifadelerini kullandı.
Eflatun-beyazlı ekiple futbolculuğu döneminde 4 İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ve 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Roberto Carlos, oynadığı son 4 maçtan beraberlikle ayrılan, Casemiro, Luka Modric ve Sergio Ramos gibi önemli futbolcuları sakatlanan Real Madrid'in durumuyla ilgili de şunları kaydetti:
"Real Madrid çok iyi bir takım. Yedek futbolcular da başarılı bir performans gösteriyor. Son 4 maçta işler istediğimiz gibi gitmedi ama toparlanmak için zamanımız var. Çok iyi bir ortam var ve biz büyük bir ekibiz. La Liga'yı yine kazanabiliriz."
Öte yandan, 2013-2015 yıllarında Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'da teknik direktörlük yapan Roberto Carlos, bu yılki "Altın Top" ödülünü Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun kazanacağını savunarak, "Altın Top, Cristiano'nun evinde ama şimdilik kimse bunu söylemedi." diye espri yaptı.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan 43 yaşındaki Roberto Carlos, Real Madrid'de teknik direktörlük yapma isteğinin kabul edilmediğini belirterek, "Kulübe bu talebimi ilettim. Şimdilik Asya-Pasifik Büyükelçisi görevini sürdürmemi istiyorlar. Ben de bu durumdan memnunum." ifadelerini kullandı.
Eflatun-beyazlı ekiple futbolculuğu döneminde 4 İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ve 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Roberto Carlos, oynadığı son 4 maçtan beraberlikle ayrılan, Casemiro, Luka Modric ve Sergio Ramos gibi önemli futbolcuları sakatlanan Real Madrid'in durumuyla ilgili de şunları kaydetti:
"Real Madrid çok iyi bir takım. Yedek futbolcular da başarılı bir performans gösteriyor. Son 4 maçta işler istediğimiz gibi gitmedi ama toparlanmak için zamanımız var. Çok iyi bir ortam var ve biz büyük bir ekibiz. La Liga'yı yine kazanabiliriz."
Öte yandan, 2013-2015 yıllarında Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'da teknik direktörlük yapan Roberto Carlos, bu yılki "Altın Top" ödülünü Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun kazanacağını savunarak, "Altın Top, Cristiano'nun evinde ama şimdilik kimse bunu söylemedi." diye espri yaptı.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçeli yönetici açıkladı: 10 yıl daha Fener'de
Toplam 3
Yorum
Aydın The King
- O maçlar da şifresiz yayınlanacak
Toplam 2
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Aydın Trt'de basketbol spikeri mi kaldı , bırakında Ntvspor yayınlasın...
- F.Bahçeli yönetici açıkladı: 10 yıl daha Fener'de
Toplam 3
Yorum
50 sene Obradoviç 50 sene daha kalır bence
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