Kroos, kariyerini R. Madrid'de bitirmek istiyor

Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Kroos, "Beni tanıyan bilir. Sözleşmemi şımarıklık olsun diye uzatmadım. İki taraf da birlikte yürümeye yüzde 100 ikna olduğu için bu sözleşme uzatıldı. Kariyerimi Real Madrid 'de sonlandırmak için ideal bir sözleşme. Kendimi 36 yaşında futbol oynayan biri olarak görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Alman futbolcu, profesyonel kariyerini erken sonlandırmak istemesine şaşıran gazetecilerin yönelttiği ısrarlı sorular üzerine ise "Futbolu üst düzeydeyken bırakmak istiyorum. O yüzden 36 yaşında oynamayı düşünmediğimi söyledim ama gelecek yıllarda ne olacak göreceğiz." cevabını verdi.

Üçüncü sezonunu geçirdiği Real Madrid'de birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandığını hatırlatan 26 yaşındaki Kroos, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) şampiyonluğunu kazanmadan Real Madrid'den gitmeyeceğini belirtti.

Real Madrid'de kazandığı kupalar arasında tek eksiğin lig şampiyonluğu olduğunu anımsatan Kroos, "Bunu kazanacağımı umuyorum. Real Madrid zaten her sezon tüm kupaları kazanmak için mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazandık, ligi kazanmak için de gücümüz var. Belki de şimdiye kadar takım olarak kararlılığımızda eksiklik vardı." açıklamasında bulundu.

Madrid ekibinin art arda aldığı beraberliklerden sonra teknik direktör Zinedine Zidane'ın İspanyol basınında eleştirilmeye başlamasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Kroos, "Çok fazla gazete okumuyorum. O yüzden eleştirileri de bilmiyorum ama Zidane, Real Madrid için çok önemli. Alınan beraberlikler iyi sonuç değil. Bunu biliyorum. Bazı maçlarda iyi oynamadık ve buna gelen eleştiriler kabul edilebilir ama bazı maçları da iyi oynamamıza rağmen berabere bitirdik. Önemli olan mücadeleyi bırakmamak. Teknik direktörün aradığı da budur." yorumunu yaptı.

Öte yandan Real Madrid Kulübü Kurumsal İlişkiler Direktörü Emilio Butragueno da "Kroos, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. Almanya ile Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra 17 Temmuz 2014'te Real Madrid'e imza attığında hepimiz çok heyecanlıydık. Aradan yaklaşık 2 yıl geçti ve tekrar karşınızdayız. Onu ikna etmek kolay oldu çünkü aynı şeyleri düşünüyorduk. Yeni sözleşmeyle Kroos, en azından 2022'ye kadar Real Madrid'e bağlandı." şeklinde konuştu.