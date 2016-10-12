Real Madrid, Kroos'un sözleşmesini uzattı

Real Madrid Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Kroos'un 2020'de bitecek sözleşmesinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Alman orta saha oyuncusuyla yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleneceği de belirtildi.

Alman temsilcisi Bayern Münih'ten 2014 yazında 30 milyon avro karşılığında transfer edilen Toni Kroos, Real Madrid formasıyla çıktığı 108 maçta 4 gol kaydetti. Alman futbolcu, eflatun-beyazlılarla birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşadı.