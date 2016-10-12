Real Madrid, Kroos'un sözleşmesini uzattı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Alman futbolcusu Toni Kroos'un sözleşmesinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
Açıklamada, Alman orta saha oyuncusuyla yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleneceği de belirtildi.
Alman temsilcisi Bayern Münih'ten 2014 yazında 30 milyon avro karşılığında transfer edilen Toni Kroos, Real Madrid formasıyla çıktığı 108 maçta 4 gol kaydetti. Alman futbolcu, eflatun-beyazlılarla birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşadı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:10
- İzin verin oynasın
Toplam 5
Yorum
Anlamsiz Su Olcay'a verilen süre'nin bir yarisi Kerim'e bir yarisi da Aras'a verilseydi simdiye kadar. Olcay bitmisti, BJK'da iki oyuncu kazanmisti ! Simdi Kerim'de Aras'da gitme noktasinda, BJK'nin elinde Olcay kalacak....
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 6
Yorum
ihtiyar keske top oynamayi da bilsek :)
- Burada inek mi otlatacaksınız!
Toplam 4
Yorum
Kartalistan Diyecek birsey yok bu renkliler para isinden anliyorlar... GS öngörüsü yüksek bir klüp, bu da Avrupa'i yanidir, helal !
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