 Real Madrid, Kroos'un sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    , Kroos'un sözleşmesini uzattı

    Real Madrid, Kroos'un sözleşmesini uzattı

    İspanya Birinci Futbol Ligi () takımlarından , Alman futbolcusu Toni Kroos'un sözleşmesinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

    Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Kroos'un 2020'de bitecek sözleşmesinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

    Açıklamada, Alman orta saha oyuncusuyla yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleneceği de belirtildi.

    Alman temsilcisi 'ten 2014 yazında 30 milyon avro karşılığında transfer edilen Toni Kroos, Real Madrid formasıyla çıktığı 108 maçta 4 gol kaydetti. Alman futbolcu, eflatun-beyazlılarla birer kez Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşadı.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:10
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