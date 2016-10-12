Real Madrid, Bernabeu'yu yeniliyor
Real Madrid Kulübü, futbol maçlarını oynadığı Santiago Bernabeu Stadı'nın restorasyon çalışmaları için Madrid Belediyesi ile anlaşma yaptı.
Çevre yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle Şubat 2015'te alınan mahkeme kararıyla durdurulan Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenme ve genişletilme projesi, Madrid Belediyesi ile kulüp arasında varılan yeni bir anlaşmayla tekrar hayata geçti.
Anlaşmayla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, yaklaşık 400 milyon avro maliyetli restorasyon projesinin finansmanının, kulübün sponsorlarından IPIC tarafından karşılanacağını bildirdi.
1947 yılında açılan ve UEFA'nın "elit stadyumlar" listesinde yer alan stattaki Bernabeu isminin değişmeyeceğini vurgulayan Perez, buna rağmen bir sponsorluk anlaşmasıyla Bernabeu'nun yanına ek bir isim getirilmesi olasılığının halen geçerliliğini koruduğunu söyledi. Perez, yılda 4 milyon kişinin ziyaret ettiği Bernabeu'daki restorasyon çalışmalarının sonunda, Madrid kentinin imajının da güçleneceğini savundu.
Yeni anlaşma gereği, Santiago Bernabeu Stadı'nın 81 bin 44 kişi olan kapasitesinin aynı şekilde korunacağı, geçmiş projede öngörülen kapasite artışının iptal edildiği açıklandı.
Mevcut durumda Santiago Bernabeu Stadı içinde bulunan kulüp binasının, yeni projeyle buradan kaldırılıp Valdebebas'taki Real Madrid Futbol Şehri tesislerine taşınacağı, böylece başka kullanımlar için 8 bin metrekarelik alan oluşturulacağı da ifade edildi. Ayrıca, projenin başında öngörülen, stat içinde 5 yıldızlı otel yapılmasıyla ilgili henüz bir karar verilmediği bildirildi.
Söz konusu anlaşmanın, Madrid Belediye Meclisi tarafından onaylanmasının ardından herhangi bir itiraz olmaması halinde bir yıl içinde yürürlüğe gireceği, stadı yenileme projesine 2017 yılı sonlarında başlanmasının öngörüldüğü belirtildi.
Öte yandan, AB Rekabet Kurulunun, yasa dışı kamu yardımı aldıkları gerekçesiyle Real Madrid Kulübüne verdiği 18 milyon avroluk para cezasıyla ilgili yöneltilen sorulara da cevap veren Perez, "Bu karara itiraz ettik ve kazanacağımıza da eminim. Kadastro değeri üzerinden bedel ödedik ve bunun başka şekilde yorumlanmaması gerektiğine inanıyoruz. İtirazımız sonucunda kazanacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:18
- Caner ile Cenk arasında gerilim
Toplam 25
Yorum
sevinmek ? 7-8 senede 1 kere şampiyon olan renksizler artık şu sevinme işini bıraksa ? ama haklısınız yokluk zor
- "Kadroyu seçen hoca sonucuna katlanır"
Toplam 30
Yorum
cengızhan fatıh hoca form durumuna gore degıl kendıne yakın topcuları alıyor konya spordan basaksehırden topcu varmı zenıt uefa kupasını aldıgında fatıh tekke uefa nın 11 ıne secılmıstı mıllı takıma aldımı federasyonl bırlıkte ıstıfa etmesı gerekıyor
- Galatasaray yine mi Avrupa'ya gidemeyecek?
Toplam 4
Yorum
EN BUYUK DUSMAN GS'YIN EN BUYUK DUSMANI SIMDIKI BASKANI DURSUN OZBEK VE KARDESIDIR AZIZ YILDIRIMIN KANKASI, INSAATCILAR , GS'YIN AVRUPADAN DISLANMASINI PLANLADILAR 3 KUPALI SAMPIYON TAKIMI DAGITILAR, TARAFTAR AYAKLANINCA BIR KAC TRANSFER YAPTILAR AMA GENE GS LIGDE 4. VE SENE SONUNDA GORUCEZ GS GENE AVRUPADA OLMUCAK. BUTUN PLAN GS'YI SIFIRLAMAK FLORYA'YI SATMAK. 2015 DE GS 165 MILYON EU. KAZANMISTI . AVRUPADA 19 SIRADAYDI , SIMDI KOMBILER 10 BINLERE DUSTI. GERISINI SIZ DUSUNUN.
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