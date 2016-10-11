Real Madrid, Bernabeu'yu yeniliyor

Çevre yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle Şubat 2015'te alınan mahkeme kararıyla durdurulan Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenme ve genişletilme projesi, Madrid Belediyesi ile kulüp arasında varılan yeni bir anlaşmayla tekrar hayata geçti.

Anlaşmayla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, yaklaşık 400 milyon avro maliyetli restorasyon projesinin finansmanının, kulübün sponsorlarından IPIC tarafından karşılanacağını bildirdi.

1947 yılında açılan ve UEFA'nın "elit stadyumlar" listesinde yer alan stattaki Bernabeu isminin değişmeyeceğini vurgulayan Perez, buna rağmen bir sponsorluk anlaşmasıyla Bernabeu'nun yanına ek bir isim getirilmesi olasılığının halen geçerliliğini koruduğunu söyledi. Perez, yılda 4 milyon kişinin ziyaret ettiği Bernabeu'daki restorasyon çalışmalarının sonunda, Madrid kentinin imajının da güçleneceğini savundu.

Yeni anlaşma gereği, Santiago Bernabeu Stadı'nın 81 bin 44 kişi olan kapasitesinin aynı şekilde korunacağı, geçmiş projede öngörülen kapasite artışının iptal edildiği açıklandı.

Mevcut durumda Santiago Bernabeu Stadı içinde bulunan kulüp binasının, yeni projeyle buradan kaldırılıp Valdebebas'taki Real Madrid Futbol Şehri tesislerine taşınacağı, böylece başka kullanımlar için 8 bin metrekarelik alan oluşturulacağı da ifade edildi. Ayrıca, projenin başında öngörülen, stat içinde 5 yıldızlı otel yapılmasıyla ilgili henüz bir karar verilmediği bildirildi.

Söz konusu anlaşmanın, Madrid Belediye Meclisi tarafından onaylanmasının ardından herhangi bir itiraz olmaması halinde bir yıl içinde yürürlüğe gireceği, stadı yenileme projesine 2017 yılı sonlarında başlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Öte yandan, AB Rekabet Kurulunun, yasa dışı kamu yardımı aldıkları gerekçesiyle Real Madrid Kulübüne verdiği 18 milyon avroluk para cezasıyla ilgili yöneltilen sorulara da cevap veren Perez, "Bu karara itiraz ettik ve kazanacağımıza da eminim. Kadastro değeri üzerinden bedel ödedik ve bunun başka şekilde yorumlanmaması gerektiğine inanıyoruz. İtirazımız sonucunda kazanacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.