Real'de Ramos depremi
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'nın deplasmanda Arnavutluk ile yaptığı karşılaşmada sakatlanan Real Madridli futbolcu Sergio Ramos'un yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, bugün Madrid'de doktor kontrolünden geçen Sergio Ramos'un sol dizindeki yan bağlarında kısmi yırtılma tespit edildiği bildirildi.
Real Madrid, takım kaptanı olan futbolcusunun iyileşme süreciyle ilgili herhangi bir süre belirtmezken, İspanyol basınında yer alan haberlerde, bu tür sakatlanmaların 6 haftada düzeldiği kaydedildi.
Ramos'un İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Betis, Athletic Bilbao, Alaves ve Leganes ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Legia Varşova karşılaşmalarında forma giyemeyeceği öngörülüyor.
Sergio Ramos, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanan ve İspanya'nın deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:01
- Mario Gomez Türkiye'yi övdü
Toplam 7
Yorum
BEYAZ wolfsbrugta 6 macta birak golu gol cizgisinden gol atamayan beceriksiz gomezi ne yapsin besiktas, galatasaraya gelsin rakibimiz olur:)
- Yine çabuk dağıldık
Toplam 2
Yorum
ERCAN ARDA SELCUK BURAK TOLGA GIBI FUTBOLCULARIN OLDUGU BIR ULKEDE ozan kagan cenk gıbı adamlarla cıktıgın her maçta senı dagıtırlar ALLAH akıl fıkır versın hızmet et ıstıfa et yeter
- "Orta sahadaki rekabet arttı"
Toplam 2
Yorum
BEYAZ gecen sene ki gibi oguzhan ve atibanin orta sahada beraber oynayip,gokhan inleri biraz onde ve taliscanin forvette oynamasinin en iyi sistem oldugunu dusunuyorum.
Real'de Ramos depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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