 Real'de Ramos depremi – Fotomaç – 10 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Real'de Ramos depremi

    Real'de Ramos depremi

    2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'nın deplasmanda Arnavutluk ile yaptığı karşılaşmada sakatlanan Real Madridli futbolcu Sergio Ramos'un yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    kulübünden yapılan açıklamada, bugün Madrid'de doktor kontrolünden geçen Sergio Ramos'un sol dizindeki yan bağlarında kısmi yırtılma tespit edildiği bildirildi.

    Real Madrid, takım kaptanı olan futbolcusunun iyileşme süreciyle ilgili herhangi bir süre belirtmezken, İspanyol basınında yer alan haberlerde, bu tür sakatlanmaların 6 haftada düzeldiği kaydedildi.

    Ramos'un İspanya 1. Ligi'nde () Real Betis, , Alaves ve Leganes ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Legia Varşova karşılaşmalarında forma giyemeyeceği öngörülüyor.

    Sergio Ramos, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanan ve İspanya'nın deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Real'de Ramos depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.