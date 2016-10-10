Real'de Ramos depremi

Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, bugün Madrid'de doktor kontrolünden geçen Sergio Ramos'un sol dizindeki yan bağlarında kısmi yırtılma tespit edildiği bildirildi.

Real Madrid, takım kaptanı olan futbolcusunun iyileşme süreciyle ilgili herhangi bir süre belirtmezken, İspanyol basınında yer alan haberlerde, bu tür sakatlanmaların 6 haftada düzeldiği kaydedildi.

Ramos'un İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Betis, Athletic Bilbao, Alaves ve Leganes ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Legia Varşova karşılaşmalarında forma giyemeyeceği öngörülüyor.

Sergio Ramos, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanan ve İspanya'nın deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.